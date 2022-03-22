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智慧城市展外賓確診 國發會3點澄清強調無防疫破口

2022/3/22 21:19（3/22 21:28 更新）
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2022智慧城市展台北場22日起在南港展覽館2館舉行，主辦單位於中午12時15分要求展場內與會人士離場，展開清消作業。中央社記者王飛華攝 111年3月22日
2022智慧城市展台北場22日起在南港展覽館2館舉行，主辦單位於中午12時15分要求展場內與會人士離場，展開清消作業。中央社記者王飛華攝 111年3月22日
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（中央社記者潘姿羽台北22日電）2022智慧城市展今天開幕，不過有貝里斯團外賓確診，台北市政府質疑採檢程序未落實，主辦單位之一國發會晚間發布新聞稿作出3點說明，強調並無外賓漏檢或拒檢情形，沒有所謂「防疫破口」的情況。

2022智慧城市展傳出外賓確診，台北市政府指出，智慧城市展是國發會主辦，防疫計畫也是由國發會擬定，後來正式核定版是在機場候機室採檢，不清楚為何貝里斯團在機場會被漏篩。

國發會晚間發布新聞稿，針對媒體報導智慧城市展專案未遵守防疫規定一事，作出3點說明。

首先，2022智慧城市展為台北市電腦公會與台北市政府等地方政府共同主辦，與西班牙巴塞隆納智慧城市展並列為國際最重要的智慧城市展，考量這次活動的重要性且需要中央部會協助，因此由國發會向指揮中心申請防疫專案許可，與地方政府共同努力，使多國貴賓得以參與活動。

第二，這次來台貴賓事先均繳交PCR陰性證明，落地後也均已採檢完畢，採檢結果依照規定進行通報及隔離。

國發會表示，其中一位貝里斯籍的貴賓入境採檢時確診，已照防疫計畫通報並送醫院隔離，其餘有接觸的7位貴賓則送往防疫旅館進行隔離，未有國際貴賓漏檢或拒檢情形發生，更無所謂產生防疫破口。

第三，未來既定的行程將會依照指揮中心核定的防疫計畫進行，相信這次智慧城市展一定可以在兼顧防疫及經濟發展的情況下辦得很好、很成功。（編輯：潘羿菁）1110322

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