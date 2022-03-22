智慧城市論壇1外賓確診 電腦公會：未前往展場

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）2022智慧城市展台北場論壇1名外籍賓客入境後確診。主辦單位之一的台北市電腦公會今天傍晚聲明，來台國際貴賓並無拒絕採檢的案例；1位貝里斯貴賓確診已隔離，其餘7位貴賓已依規定於防疫飯店自主管理，今天未前往展場。

2022智慧城市展台北場今天起在南港展覽館2館登場，論壇暨展覽（SCSE）邀請多名外賓參與。有媒體報導指出，17名前來參加活動的外賓，未在機邊採檢便入住飯店，後來經醫院帶隊採檢後發現1人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其餘人員因此遭隔離。

智慧城市展主辦單位之一的台北市電腦公會今天傍晚發布聲明表示，非常感謝國家發展委員會、外交部、經濟部、台北市、桃園市及高雄市政府支持公會申請「2022智慧城市展商務人士短期入境防疫計畫細部規劃」。

公會指出，來台與會的貴賓，必須簽署「2022 Smart City Summit & Expo COVID-19 Code of Conduct聲明同意書」；包括在當地國已打滿2劑疫苗，滿14天；且同意檢附搭機前36小時的PCR檢測證明，及飛機抵台後再接受PCR檢測。

公會表示，有1位貝里斯貴賓確診已送醫院隔離，其餘7位貴賓已依規定於防疫飯店自主管理，今天並未前往展場。

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公會指出，此次來台貴賓來自10個國家，負責接機單位考慮貴賓層級，部分團員在機場採檢後，搭防疫計程車入住防疫飯店；部分團員直接搭防疫計程車到飯店後，進行採檢。公會強調，並無國際貴賓拒絕採檢的案例。

公會表示，今天上午智慧城市展開幕，共計有20位國際貴賓與會，主辦單位在上午11時15分至12時，讓國際貴賓參觀展覽後，依照2022智慧城市展商務人士短期入境防疫計畫細部規劃，於12時30分至13時30分「閉館」進行全館清消作業，下午2時開放國內專業人士進場參觀。（編輯：楊蘭軒）1110322