智慧城市展累計3外賓確診 北市府人員列自主管理

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2022智慧城市展陸續傳出外賓入境後採檢確診，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，23日新增2名外賓確診，外賓團已累計3人染疫。圖為22日主辦單位清場進行消毒。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺、張茗喧台北23日電）2022智慧城市展陸續傳出外賓入境後採檢確診，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增2名外賓確診，外賓團已累計3人染疫，北市府人員暫列自主健康管理。

2022智慧城市展昨天開幕前，1名貝里斯團成員在旅館接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢呈現陽性，Ct值35，全團遭匡列居家隔離、缺席活動。

莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，智慧城市展外賓團新增2人確診，分別為波蘭籍與巴拉圭籍。今天新增的個案都是在21日入境採檢為陰性，今天上午進行第2次採檢才陽性確診。

針對外傳波蘭籍外賓為波蘭市長是否屬實，莊人祥表示，對於染疫外賓的職稱並不清楚，僅知道是波蘭籍，個案Ct值為25，巴拉圭籍外賓Ct值為36，都在指揮中心今天公布的境外移入名單內。

莊人祥表示，所有外賓活動原則上已取消，密切接觸者會匡列隔離10天，台北場有外賓參加活動都會取消，但其他論壇活動照常舉行，由於事前有要求提出防疫計畫，外賓與其他人員不可共用廁所及出入口，將進一步確認是否有落實。

莊人祥說，此團共有30名外賓，未確診的27人已列為居家隔離，將安置於防疫旅館。針對外賓在台灣境內的接觸者，8名隨行秘書已列居家隔離，市府人員自主健康管理，其餘3名司機仍待釐清防護狀況，再做後續匡列。

莊人祥表示，地方衛生單位將另行匡列所有參展的廠商，工作人員皆有造冊，可盡快提供快篩，以利掌握活動現場狀況，同時會再向衛生單位了解是否匡列外賓居住飯店的工作人員。

媒體詢問，為何這次「智慧城市展專案泡泡」為何出現13人在機場篩檢、17人在飯店，莊人祥表示，主要是主辦單位先後提供2份防疫計畫，其中一份規劃在飯店採檢，另一份卻改成在機場採檢，所以才會出現同專案不同場所採檢情形，但強調不論採檢場所在何處，都要求入境當天採檢。

至於同一個專案泡泡卻有2個防疫計畫同時在跑公文，外界認為應視為疏失，有檢討必要，莊人祥重申，並非2個防疫計畫在跑，在哪邊採檢也不成問題，這次也沒有漏接任何個案，但仍會提醒各部會避免類似事件，後續會對專案泡泡做檢討。（編輯：陳政偉）1110323