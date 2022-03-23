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防輕症患者擠滿醫院 明起放寬落地採檢分流年齡
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疫情11/300

防輕症患者塞爆醫院 24日起放寬落地採檢分流年齡

2022/3/23 15:05（3/23 16:15 更新）
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疫情指揮中心3月23日宣布，24日凌晨零時起放寬落地採檢分流年齡限制，避免塞爆醫院。圖為1月桃園機場落地採檢情形。（中央社檔案照片）
疫情指揮中心3月23日宣布，24日凌晨零時起放寬落地採檢分流年齡限制，避免塞爆醫院。圖為1月桃園機場落地採檢情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北23日電）因應COVID-19境外移入病例大增，疫情指揮中心今天宣布，明天凌晨零時起放寬落地採檢分流年齡限制，18歲至59歲輕症陽性個案將送集中檢疫所，避免塞爆醫院。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，境外移入病例也大增，近來單日確診境外移入病例首度突破百例大關。

為避免確診個案塞爆醫院，中央流行疫情指揮中心1月中祭出輕症分流措施，落地採檢的陽性個案若介於20歲至49歲且輕症，將送集中檢疫所或加強版防疫旅館。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，機場落地採檢分流措施1月中實施以來，發現境外移入陽性個案有增加趨勢，據統計，3月16日至22日約有320名落地採檢陽性個案，比前一週280例增加14%。

羅一鈞說，近期國際Omicron疫情已邁入中後期，許多境外移入病例都是舊案，不太需要醫療照護，為加強分流調度、緩解醫療量能，明天零時起將分流條件從20歲至49歲放寬至18歲至59歲，即這年齡區間的輕症患者，落地採檢陽性後都會送到集中檢疫所或加強版防疫旅館。

他解釋，這陣子落地採檢陽性個案當中，18、19歲年輕族群占了很大一部分，大部分都是東南亞入境的境外生，這些年輕族群生活可自理，送到集中檢疫所隔離期間也有醫護人員觀察身體狀況。

羅一鈞指出，在中年族群方面，最近也有許多50多歲商務客確診，由於重症風險不高，和先前春節期間入境者大多扶老攜幼的狀況不同，未來也將送進集中檢疫所或加強版防疫旅館隔離。

羅一鈞表示，根據統計，在現行分流措施之下，落地採檢陽性者約有82.8%符合分流條件，明天起放寬後比例可望提高至93.8%，未來多數落地採檢陽性個案都會到集中檢疫所或加強版防疫旅館，避免占用病床。（編輯：陳政偉）1110323

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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