陳時中估5月世界陸續解封 台灣開放看3指標

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指揮中心指揮官陳時中22日表示，若未來有更好藥物、國際疫情下降或病毒變異更加輕症化，將增加台灣開放的可能性。圖為桃園國際機場。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎、張茗喧台北22日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，估計5月世界各地會陸續解封，未來期待有更好藥物、國際疫情下降或病毒變異更加輕症化，會增加台灣開放的可能性。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗疫超過2年，目前國內疫情趨緩，僅有零星個案，國際間疫情也逐步降溫。陳時中在指揮中心疫情記者會再度被問及何時能解封的議題。

陳時中說，用時間提問很難回答，因COVID-19也可能像嚴重急性呼吸道症候群（SARS）一樣突然變弱，但他觀察世界疫情，大概到5月左右，各地會陸續解封，主因是時勢所逼，且確診數夠多，屆時將有一波開放。

陳時中指出，各國開放後可能讓整體疫情暴增，屆時台灣就無法大量開放邊境；但也可能開放後疫情大幅下降，「我們的時機就來了」。

他強調，台灣努力防疫，重點是要能掌握時機，過去2年台灣抗疫爭取時間效益與主動性，有充分條件可觀察他國狀況，來選擇因應的步驟。

他提到，未來期待有很好的藥物問世，讓大家可以更安心，再者就是國際疫情下降，或者病毒變異朝向更加輕症化，就是增加台灣開放的可能性。

媒體再度問及台灣要採取清零或與病毒共存，陳時中說，清零是追求對傳染病的防治，指揮中心與衛生福利部疾病管制署都不會放棄。

至於是否與病毒共存，陳時中則強調要各方面的準備，如疫苗施打與自主應變作為、國內外疫情狀況，以及藥物準備等陸續到位，病毒的毒性也要逐步往下，若染疫率、重症率皆高，就沒有與病毒共存的條件。

媒體提問台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙分析，安全解封須考量3個因素，分別是R0值、病人康復速度，以及避免輕症轉重症。

對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前確診個案解除隔離仍採較嚴格定義，必須觀察10天、採檢2次陰性或Ct值大於等於30才適用，多數個案可在隔離12天內達標。

至於近期許多入境確診個案為先前就染疫的舊案，羅一鈞說，這類個案有另套解隔離標準，必須檢驗N抗體陽性，且採檢2次陰性或Ct值大於等於30，因此蠻多個案收治集中檢疫所約3至4天即提前達標、解除隔離。

此外，宜蘭縣查獲1名從越南境外移入個案，在檢疫期滿前擅離居家檢疫處所將遭罰。媒體詢問，檢疫期縮短至10天後，是否有其他違規遭開罰案例。

指揮中心發言人莊人祥說明，目前已知全台已有17件違規個案，但尚不包含上述宜蘭個案，指揮中心會陸續收到裁處書，待處分確定後再對外說明。（編輯：管中維）1110322