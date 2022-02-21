合一廣效性COVID-19新藥數據亮眼 獲國際期刊發表

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）合一生技晚間公告，與中天上海共同研發的吸入式廣效型抗COVID-19肺炎新藥SNS812，今晚在全球頂尖期刊EMBO發表，SNS812對各種變異株病毒都顯著抑制，包括Omicron；預計今年年中，向美國提出人體臨床試驗申請（IND）。

合一表示，實驗由台大醫學院教授楊泮池、張淑媛指導，實驗數據獲國際知名SCI期刊EMBO Molecular Medicine接受，今天正式對外發表。SNS812目前正進行委外製造（CMO）藥物合成及委外研發（CRO）動物毒理實驗，預計今年年中提交美國IND。

合一指出，基於COVID-19疫情逐漸流感化，治療型藥物發展日益重要，SNS812為迄目前為止兼具有治療與預防效果的廣效型核酸，對各種冠狀病毒變異株均展現顯著抑制效果，後續研發目標為廣效型抗新冠流感核酸新藥。

合一公告表示，吸入式SNS812小核酸新藥，是藉由獨特的小核酸機制，直接鎖定新冠病毒重要且不易變異的基因區域，從根源切斷並破壞病毒基因，經證實對99.8%的變異株均可有效抑制。

合一指出，具高度專一性的SNS812也在多物種的毒理研究中，顯示其低致免疫性及安全性，與目前已發表的小分子化學藥物相比，具有相對更低的用藥風險與副作用；相關實驗數據投稿於國際SCI期刊EMBO Molecular Medicine，獲得接受並於21日正式對外發表。

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歐洲分子生物學組織（European Molecular Biology Organization；EMBO），為從事生命科學研究及促進國際科學家交流的歐洲科學組織，在世界分子生物學領域具有強大影響力，其創辦的EMBO系列學術期刊全球知名。

此次接受SNS812數據發表的EMBO Molecular Medicine，為EMBO系列中影響因子最高的期刊（IF: 12.137），在分類為「醫學、研究及實驗（Medicine, Research & Experimental）」的140種期刊中排行第7，亦為全球排名前5%的頂級期刊。（編輯：林克倫）1110221