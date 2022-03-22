為後疫情做好準備 桃機再獲全球機場健康認證

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桃園國際機場公司22日表示，桃機今年再次獲得國際機場協會的「機場健康認證」，連續2年獲得此一殊榮，已為後疫情時代做好準備，未來將持續以最高標準落實各項防疫措施，確保員工、旅客及國人健康。（桃機公司提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年3月22日

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）桃園國際機場公司今天表示，桃機今年再次獲得國際機場協會的「機場健康認證」，已為後疫情時代做好準備。

桃機公司在交通部例行記者會宣布，再次獲得國際機場協會（Airports Council International，ACI）的「機場健康認證」（Airport Health Accreditation programme, AHA），桃機機連續2年獲得此一殊榮，已為後疫情時代做好準備，未來將持續以最高標準落實各項防疫措施，確保員工、旅客及國人健康。

桃機表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不斷變異，帶給邊境防疫極大挑戰，隨各國開始逐步解封或鬆綁檢疫限制，桃機有責任與各國機場交流管理策略及防疫經驗，打造一個讓旅客與民眾放心、同仁安心的機場環境。

疫情重創全球航空產業，ACI自2020年開始推動「機場健康認證」計畫，並邀請所有成員機場參與。ACI依據國際民航組織（ICAO）「航空業復原專案小組建議事項」所訂的檢驗機制，評估參與的機場所採取防疫措施是否符合協會「航空業復原與重新啟動指引」以及ICAO標準。

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桃機說，2021年4月首次取得「機場健康認證」認證，認證效期1年即將期滿，桃機隨即開始籌備重新驗證工作，在各團隊共同努力下向ACI提交一系列完整資料，包括清潔消毒、社交距離、員工防護、航廈配置、旅客溝通與設施設備等，項目不僅涵蓋入出境旅客，更包含工作人員。

ACI評選透過問卷調查、線上資料評閱與詢答等方式進行，最近桃機收到來函，ACI再次授予「機場健康認證」至2023年4月。（編輯：管中維）1110322