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疫情9/300

日本解除防疫管制 時隔2.5個月回復全境不設限

2022/3/22 09:18（3/22 09:39 更新）
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日本22日全境解除防疫管制。圖為21日東京澀谷街頭擠滿人潮。（共同社）
日本22日全境解除防疫管制。圖為21日東京澀谷街頭擠滿人潮。（共同社）
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（中央社東京22日綜合外電報導）日本因COVID-19疫情於1月9日起實施「防止蔓延等重點措施」，要求餐廳提早打烊、大型活動設人數上限等，這項措施昨天截止，今天是時隔約2.5個月全境解除防疫管制。

日本共同社報導，東京都、大阪府、愛知縣等18地因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）實施的防止蔓延等重點措施，於昨天到期，並如期解除。

報導指出，這是自今年1月8日以來，時隔約2.5個月日本全境沒有任何地區實施防疫重點措施。

雖然日本境內新增確診病例數有趨緩的傾向，但仍有部分地區的病床使用率超過50%；因3月底是日本會計年度結尾，近期人群活動多，日本政府呼籲應持續保持高度警戒。

伴隨防疫重點措施解除，大型活動在達到做好安全計畫等前提下可廢除人數上限，原則上也不再要求餐廳要提早打烊，不過部分地區可能將視當地疫情狀況，繼續要求活動設限或提早打烊。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110322

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