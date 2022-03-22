韓國抵台航班落地採檢 桃園機場首架4人陽性

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考量近期韓國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續嚴峻，且單日新增病例數已高居全球第一，為防境外移入病例影響社區防疫，台灣22日起對韓國航線航班實施落地採檢。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年3月22日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場22日電）台灣自今天起針對韓國航線航班實施落地採檢，桃園國際機場國境單位表示，採檢量能沒問題，落地採檢首架韓國航班有4人採檢陽性。但詳細採驗結果，以指揮中心公布為準。

中央流行疫情指揮中心19日下午發布新聞稿指出，考量近期韓國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續嚴峻，且單日新增病例數已高居全球第一，為防境外移入病例影響社區防疫，將實施落地採檢。

依據桃園國際機場公司統計的資料顯示，目前桃機平均1週約有10班來自韓國的班機，每天約有1到2架的班機。

現場檢疫人員透漏，今天首架自韓國抵台的班機，在上午10時10分抵台，機上30名乘客也依序進行採檢作業，結果有4人採檢陽性。但詳細的採驗結果，以指揮中心公布為準。

協助落地採檢任務的衛生福利部桃園醫院副院長陳日昌接受媒體電話訪問時表示，目前的採檢作業人力調派是由醫福會管轄，除了桃園醫院以外，還有其他部立醫院協助，透過分工合作方式在採檢量能上沒有問題。

陳日昌指出，落地採檢是使用鼻咽採檢，速度較快，因此即使增加韓國航班，對採檢作業影響也不大。依目前的狀況來看，在人力調配上是足夠的，現場也會視實際的運作狀況進行調整。

桃園國際機場國境單位表示，韓國航線航班入境旅客須於抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，檢驗結果陰性者則接續入境通關程序，並返家進行1人1戶檢疫或前往防疫旅宿，完成10天檢疫及採檢措施。

國境單位指出，檢驗結果若為陽性者，由專人完成證照查驗後，由空側後送醫院或集中檢疫所、加強版防疫旅宿。在桃機部分的相關檢疫等措施，都沒有改變。

國境單位表示，目前旅客抵台時須進行落地採檢的航班為歐美、中東、紐澳、印度、東南亞，以及今天新增的韓國航線航班，提醒旅客抵台後務必配合入境檢疫作業。（編輯：戴光育）1110322