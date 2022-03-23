3/23本土增2例均在雙北 境外移入95例[影]

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北23日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增2例COVID-19本土病例，1例與北市護理師群聚相關，另1例為新北陪病採檢確診，感染源待查；另新增95例境外移入病例、無死亡。（編輯：卞金峰）1110323

疾管署新聞稿

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增97例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及95例境外移入（64例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例女性，年齡分別為10多歲及40多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為46例男性、47例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（34例）、菲律賓（5例）、荷蘭、澳大利亞、泰國及韓國（各3例）、香港、馬來西亞、印度、美國、新加坡（各2例）、羅馬尼亞、英國、義大利、加拿大、印尼、巴拉圭及波蘭（各1例）移入，另27例調查中。入境日介於今（2022）年2月22日至3月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,794,228例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6,771,704例排除），其中22,188例確診，分別為6,614例境外移入，15,520例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計135例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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