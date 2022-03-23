上海單日增近千例 官方澄清沒有要封城

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（中央社記者張淑伶上海23日電）中國上海市歷經謠言充斥的一夜後，官方深夜澄清沒有要「封城」。據通報，上海22日新增本土COVID-19陽性病例981例，持續創新高，目前仍有部分區域持續封閉。

根據上海官方微信公眾號「上海發布」，上海22日新增確診病例4例和無症狀感染者977例。

從公布的病例資料來看，閔行區、徐匯區、浦東新區的部分區域皆為這幾日病例重點所在，相關居民社區有些已經歷經5天甚至7天的封閉與核酸篩檢。

中國國務院聯防聯控機制日前派出督查組赴10個省分開展督查工作。解放日報報導，昨天，上海市委書記李強與上海市長龔正和第五督查組組長、海關總署副署長張際文一行舉行座談。

22日晚間，社群平台上開始流傳，中央督察組認定上海「防疫失控」，並傳出不同區將加入封閉，加上已經封閉篩檢多日的許多民眾頻頻詢問「何時能解封」，有關上海即將開始封城之說快速散布，網上甚至有影片顯示，夜間的上海菜市場出現擁擠的搶購人潮。

「上海發布」深夜發布消息，表示「上海將要封城」是不實消息，並表示經過上一輪重點區域和非重點區域的核酸篩查後，「相當部分」街鎮和小區（居民社區）已符合要求解除封控。

發布說，根據檢測結果分析研判，繼續按照切塊式、網格化原則，劃定部分街鎮和小區開展新一輪核酸篩查範圍，按照「街鎮-小區-樓棟」逐級開展後續的核酸篩查及管控工作。

上海的區域封控和解封是動態的，不過，官方缺乏即時且全面的封控範圍說明，並沒有公布被封閉管理影響的人數有多少。

解放日報今天的報導中，李強表示，中央督查組來滬，是對上海疫情防控以及應急處置工作的有力指導和支持，上海要「嚴而又嚴、實而又實地抓好督查組反饋問題的整改落實」，及時補齊漏洞、消除隱患，提升預警檢測、應急響應以及基層防控等各方面能力。（編輯：周慧盈）1110323

中國本土COVID-19持續蔓延。（中央社製圖）