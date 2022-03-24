陳時中證實採購Novavax疫苗 逾200萬劑抵台時間待定

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（中央社記者蘇龍麒台北24日電）衛生福利部長陳時中今天表示，本來就有安排一批Novavax疫苗來台，現在正在談，總數是200多萬劑。不過，陳時中也說，第一批要進來多少量，以及進來的時間沒有很確定。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午舉行「精神衛生法」修法公聽會，陳時中進入會議室前，接受媒體訪問做上述表示。

此外，2022智慧城市展外賓團已3人確診COVID-19，北市府今天表示，匡列外賓等38人居家隔離10天、119名工作人員及飯店員工自主健管，以細胞簡訊通知5045人健康監測。

陳時中受訪指出，原本外賓依照專案泡泡入境，各有隨團帶領，並且區隔開來，這次的區隔沒有做得很確實，需要檢討。他說，專案泡泡入境的外賓採檢，原則上隔一天就會採檢一次。

媒體追問，區隔沒有確實是指甚麼部分，陳時中說，依照規定專案泡泡入境的外賓要完全區隔，但這次外賓在展場中有與民眾接觸，雖然不是很密切的接觸，但是分流泡泡不是做得很好。（編輯：郭無患）1110324