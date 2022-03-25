Novavax疫苗快來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看

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台灣採購Novavax疫苗總數逾200萬劑，這款疫苗保護力如何、哪些人適合施打？中央社整理資訊帶讀者了解。（美聯社）

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（中央社網站25日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中證實200多萬劑Novavax疫苗將陸續抵台，有機會成為國內第5款獲准施打的COVID-19疫苗。究竟這款已獲世衛核准緊急使用的疫苗有多少保護力？適合哪些人施打？中央社整理相關資訊帶您了解。

●Novavax疫苗是什麼？

美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）研發的疫苗NVX-CoV2373，在歐洲名稱為Nuvaxovid，在印度則由印度血清研究所以Covovax為名生產。Novavax疫苗為兩劑型，採蛋白質次單位技術，台灣高端和聯亞公司也是採用相同技術研發疫苗。

●哪些國家核准使用？

Novavax疫苗是世衛緊急使用清單（EUL）上第10支COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。歐盟執委會去年12月也授權使用Novavax疫苗，成為歐盟可使用的第5種官方疫苗。

目前已有36國批准Novavax的緊急使用授權，包括英國、德國、澳洲、加拿大等地。Novavax今年1月底已向美國食品藥品監督管理局（FDA）提交申請。台灣食藥署也已收到緊急使用授權（EUA）的申請資料，目前正在審查，不過還有部分臨床試驗資料需要補件。

●誰能施打？

指揮中心指出，Novavax疫苗與現行COVID-19疫苗接種規定一致，將用於18歲以上第1、2劑基礎劑與追加第3劑。基礎劑2劑間隔28天，追加劑間隔12週。

●有多少保護力？

根據在美國和墨西哥進行的3期臨床試驗，Novavax疫苗不論對輕症、中症或重症的防護率均高達90％，面對變異病毒株Alpha、Beta和Delta也具有防護力。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎24日在廣播節目表示，蛋白疫苗效果跟mRNA疫苗保護力差不多，約80%至90%，mRNA效果95%，且蛋白疫苗安全性高，對於有嚴重不良反應的民眾是好選擇。

●對Omicron有效嗎？

根據初步數據顯示，Novavax疫苗針對Omicron變異株會產生免疫反應，可幫助對抗Omicron。

●副作用為何？

陳時中24日說明，Novavax疫苗和高端疫苗皆屬次單位蛋白質疫苗，對易過敏者不良反應程度較低。針對會介意高端疫苗尚未獲WHO認證的民眾，Novavax疫苗可望成為另一項選擇。

李秉穎表示，根據實驗數據，Novavax僅有0.7%至0.8%的受試者產生發燒不良反應，無論是高端或Novavax發燒情況皆不超過1%。

臨床實驗也顯示，常見的副作用包括注射部位疼痛、疲勞，也有部分人會產生肌肉痠痛、頭痛、精神不濟等症狀。

●如何保存？

Novavax疫苗不用存放於超低溫環境，可在攝氏2度至8度間儲存並維持穩定，可使用現行疫苗供應鏈管道來配送，因此更容易在衛生基礎建設較不完善的國家運輸和施打。（編輯：邵曉潔、曹亞沿）1110325