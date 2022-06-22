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無敵星星是什麼？何美鄉：打3劑疫苗加自然感染

2022/6/22 11:56（6/22 13:07 更新）
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中研院研究員何美鄉22日臉書解釋無敵星星概念，強調無敵星星就是接種3劑疫苗加自然感染。圖為民眾在花博爭艷館接種疫苗。（中央社檔案照片）
中研院研究員何美鄉22日臉書解釋無敵星星概念，強調無敵星星就是接種3劑疫苗加自然感染。圖為民眾在花博爭艷館接種疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北22日電）確診者復原後「無敵星星」近來成為討論議題，中研院研究員何美鄉今天在臉書貼文詳解主流COVID-19變異株為何會一直被取代等概念，強調無敵星星就是接種3劑疫苗加自然感染。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延全球，病毒持續變異，從最早的武漢病毒株後，陸續出現Alpha變異株、Delta變異株及Omicron變異株等，陸續取代舊的變異株成為主流。

「為什麼以前的變異株會消失」，中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉今天在臉書貼文詳解，新冠病毒2年來的演化，最大的決定因素就是傳播性，一株傳播力較快的變異株會逐漸取代那株傳播較慢的變異株，「當一株只需要兩天就可使感染人數倍增的病毒，當然不會給那需要三天才能倍增感染人數的病毒任何機會」。

何美鄉也以「感染者已成為無敵星星」的概念舉例指出，病毒在環境中的壽命是有限的，當病毒被感染者釋放出來時，周遭都是無敵星星，病毒也就只能在環境中存活有限的時間，若周遭沒有可被感染的人，病毒在室溫下就會逐漸失去活性，「這就是為何病毒會消失的機制」。

不過，何美鄉也指出，無敵星星還是有對應特定病毒的絕對效力的考量，先出現的病毒所產生的無敵星星，對付後出現的病毒成效會被打折；反之，後出現的病毒所產生的無敵星星，對付前者的效果比較好，這樣的概念是源於病毒演化的另一法則「免疫逃避」。

何美鄉強調，個人的無敵星星所對應的就是整體的「群體免疫」，雖然因為新冠病毒變異株的出現，使群體免疫所需的絕對門檻變高、時效變短，但也不能因此否認群體免疫效果的存在，「無敵星星＝疫苗接種三劑＋自然感染」。（編輯：陳政偉）1110622

何美鄉於臉書解釋病毒傳播特性，並強調不能否認群體免疫效果的存在。（圖取自何美鄉臉書facebook.com）
何美鄉於臉書解釋病毒傳播特性，並強調不能否認群體免疫效果的存在。（圖取自何美鄉臉書facebook.com）
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