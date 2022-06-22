北部確診數降低 專責病房開設率下修至15%

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北22日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，隨著北部確診數降低，台北區及北區COVID-19專責病房開設率從20%下修至15%，將空床開放照顧其他疾病患者；中南部則視疫情滾動式調整。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）每日新增本土個案數已下降，不少地區脫離疫情高峰，或準備從高原期往下走。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，現階段全台6區專責、負壓病房空床率皆超過3成，已於6月16日發文北部醫療院所，調整專責病房開設率。

羅一鈞指出，台北區及北區急性一般病床500床以上醫院，專責病房開設率可從20%下修至15%，隨著開設率下降，全國專責、負壓病房總床數已減少到1.4萬床以下，開設病床數減少後，醫院即可將空出來的病床更有效運用照顧其他病人。

據指揮中心統計，全台專責、負壓病房共1萬3820床、空床數6652床、空床率48.1%，其中台北區空床率51.1%、北區55.5%、中區46.5%、南區33%、高屏區49.8%、東區55.6%。

針對口服抗病毒藥物開立數據，據統計，昨天共開立8192人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共6579人份、默沙東「莫納皮拉韋」1613人份，今年以來累計開立約27萬2622人份，包括21萬9911人份倍拉維及5萬2711人份莫納皮拉韋。

近期國內重複感染議題備受關注，有媒體詢問指揮中心是否曾統計重複感染3次以上人數，發言人莊人祥說，國內無類似統計，但有重複感染2次的數據，截至今天記者會公布個案數，本土病例於法傳系統具有2次確診紀錄者計1508例。

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接種疫苗是恢復正常生活關鍵之一，6月21日COVID-19 疫苗接種8萬5809人次，截至目前為止，累計接種5703萬4108人次，疫苗接種人口涵蓋率第1劑91.2%、第2劑82.78%、基礎加強劑接種率0.9%，追加劑接種率69.57%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約93.68%。

針對6個月至5歲的幼兒疫苗施打排程，莊人祥說，正在安排衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議，討論食藥署近期通過緊急授權的莫德納幼兒劑型，只要ACIP專家會議同意幼兒接種，就會儘速安排疫苗抵台，展開施打作業。（編輯：張雅淨）1110622