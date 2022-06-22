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6/22本土5萬2213例 增171人死亡、281例中重症[影]

2022/6/22 13:47（6/22 14:50 更新）
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疫情指揮中心宣布，國內22日新增5萬2213例COVID-19病例。圖為台中18日開設校園兒童疫苗快打站，提供第1劑接種莫德納疫苗的兒童打第2劑。（中央社檔案照片）
疫情指揮中心宣布，國內22日新增5萬2213例COVID-19病例。圖為台中18日開設校園兒童疫苗快打站，提供第1劑接種莫德納疫苗的兒童打第2劑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北22日電）疫情指揮中心宣布，國內今天新增5萬2213例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增加中重症281例（中症150例、重症131例），其中171人死亡；另外，境外移入個案新增33例。

國內COVID-19疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會表示，新增5萬2213例本土個案，較前一天降7.3%，預估明天起有望降至5萬例以下。

今天新增171例本土病例死亡個案，年齡介於4歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、158例具慢性病史、111例未打滿3劑疫苗，73例從未接種疫苗，90人年齡超過80歲。

根據指揮中心統計，今年1月至6月21日，本土輕症、無症狀個案累計334萬5070例、占99.60%，中症累計7806例、占0.23%，重症累計5604例、占0.17%，其中4798人死亡，致死率約萬分之14.3。（編輯：張芷瑄）1110622

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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（指揮中心提供）
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