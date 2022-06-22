4歲女童染疫併腦炎逝 新增1例MIS-C男童

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北22日電）本土COVID-19新增個案連續2天維持5萬多例，今天國內新增1名兒童病逝，腦炎重症4歲女童發病4天死亡，另增1例MIS-C個案為9歲男童，所幸病況改善，昨天轉入一般病房。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會表示，新增5萬2213例本土個案，較前一天降7.3%，預估明天起有望降至5萬例以下，確診個案新增中重症281例（中症150例、重症131例），其中171例死亡；新增33例境外移入病例。

今天新增171例本土病例死亡個案，年齡介於4歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、158例具慢性病史、111例未打滿3劑疫苗，73例從未接種疫苗，90人年齡超過80歲。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天年紀最小的個案為日前公布的腦炎重症4歲女童。

這名女童6月14日發燒抽搐送急診，插管使用呼吸器，經頭部電腦斷層有腦水腫狀況，6月15日住加護病房，使用降腦壓藥、類固醇、抗癲癇藥、瑞德西韋等藥物治療，住院後發現肝、腎及腦幹等多重器官功能異常，持續惡化，6月17日下午突發性肺出血，當天不幸死亡，是發病後4天死亡。

另外，今天還有1例年輕人染疫死亡，為19歲男性，本身有慢性心血管疾病，長期服用抗凝血劑，5月29日發燒流鼻水、5月30日採檢，隔日確診，6月1日因為出現頭痛、抽搐、咳血及吐血，到急診就醫，電腦斷層發現腦內出血及腦壓高。

羅一鈞說，醫院安排個案住院，等待進行手術，同時使用瑞德西韋治療，6月3日完成手術，術後一週出現嚴重敗血症，及血液培養出綠膿桿菌感染，使用抗生素等藥物治療，敗血症仍持續惡化，6月17日死亡，死因為自發性腦出血，初判感染COVID-19非主要死因。

（指揮中心提供）

今天還新增1名兒童重症個案為 MIS-C MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科 MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2% 發生年齡

介於0至19歲，以6至12歲居多 發生時間

通常是染疫康復後2至6週發生 診斷要件

有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：

◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎

◎低血壓或休克

◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常

◎凝血功能異常

◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛 看更多 關閉 案例，為9歲男童，個案在5月19日當天發燒合併頭痛、鼻塞，進行居家照護，症狀穩定後，卻在6月15日高燒攝氏40.5度，伴隨頭痛、輕微咳嗽、頸部腫痛，6月16日出現結膜炎，家人帶往診所求診，服用退燒藥，但仍然持續發燒。

個案在6月17日出現嘔吐食慾活力下降，6月18日至急診，血壓偏低、發炎指數及心臟酵素偏高，凝血功能異常，因懷疑MIS-C，住兒童加護病房，使用阿斯匹靈、免疫球蛋白等藥物治療，病況改善，6月21日轉入一般病房。

國內12歲以下兒童重症累計66例，21例是腦炎、15名肺炎、3名敗血症、7例哮吼、13例MIS-C，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及5例家中死亡，經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有19人死亡，6名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）、1例哮吼及5例家中死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至6月21日，本土輕症、無症狀個案累計334萬5070例、占99.60%，中症累計7806例、占0.23%，重症累計5604例、占0.17%，其中4798人死亡，致死率約萬分之14.3。（編輯：張芷瑄）1110622

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）