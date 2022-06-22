家用PCR檢測陽性 經醫師判定也視同確診

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北22日電）指揮中心今天宣布，21日已修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，新增民眾使用經衛福部食藥署核准通過家用COVID-19病毒核酸檢驗（PCR）試劑檢測陽性，經醫師確認即為確診。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情並保全公衛防疫與醫療採檢量能，同時掌握提供高風險族群抗病毒藥物時效，考量國內目前已有經食藥署核准專案製造家用核酸檢測產品，可供民眾自行購買及進行測試。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會中表示，經諮詢專家及綜合評估後，已於昨天修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，新增「民眾使用經衛生福利部食品藥物管理署核准通過之家用新型冠狀病毒核酸檢驗試劑檢測陽性，並經醫師確認，亦可判定為確診」。

莊人祥說明，修訂後的病例定義，新增檢驗條件：「經衛生福利部食品藥物管理署核准通過之家用新型冠狀病毒抗原或核酸檢驗試劑檢測陽性，並經醫師確認。」並從6月21日起適用。

另外，莊人祥指出，自5月26日起，已納入民眾使用家用抗原快篩試劑檢測陽性，不分年齡及族群，經醫師確認，即可研判為確定病例，本次再新增核酸檢驗試劑檢測陽性相關條件，可提供民眾更即時診療及投藥。

莊人祥提醒，民眾使用抗原或核酸檢驗試劑檢測為陽性，請於判讀陽性的檢測卡匣或檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期；如以視訊診療進行評估，請將檢測卡匣或檢測片及健保卡一起拍照；如至醫療院所或社區篩檢站請醫師現場評估，應以夾鏈袋或塑膠袋將檢測卡匣或檢測片密封包好攜帶前往。（編輯：陳政偉）1110622