羅一鈞：症狀惡化且篩檢陽Ct27以下 將符合重複感染定義

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，經專家學者會議討論，在1到3個月內，符合「症狀惡化，且抗原快篩陽性或PCR陽性且Ct值27以下」這兩個條件，專家們認為就符合重複感染定義。圖為民眾在聯合醫院忠孝院區社區篩檢站進行採檢。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北21日電）染疫康復又出現症狀，算復發還是二度感染？指揮中心今天說，傾向定義為「重複感染」，初步規劃以症狀惡化搭配易操作的檢驗條件從寬認定，不需等基因定序，正討論相關配套。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會表示，新增5萬6339例本土個案，確診個案新增中重症209例（中症68例、重症141例），其中115例死亡；另新增65例境外移入病例。

羅一鈞指出，個案數穩定，週三開始每日新增個案數有機會降到5萬以下，各區看來都已經脫離或正在脫離高原期，但這沒有明確定義，尊重各縣市對於當地是否脫離高原期的看法。

媒體詢及，有專家根據模型推估，全染疫人口達到17%、390萬例，單日確診可望萬例以下。羅一鈞表示，「我個人沒有這麼樂觀」，目前已經累積330多萬人確診，若再增加60萬人，可能就是2週後。

羅一鈞說，觀察近幾個週末出人潮增加，且隨著天氣轉熱，口罩戴好情況也會減退，呼籲還是要做好防疫措施，針對兒童幼兒疫苗接種率也要更加提升，才能讓全體保護力更上一層樓，把病例數控制更好。

針對邊境攔截Omicron BA.4和BA.5等新亞型變種病毒，有無出現較嚴重個案，相比BA.1和BA.2是嚴重還是輕微。羅一鈞表示，目前攔截到的都屬於輕症、無症狀，另從國外統計來看，感染後出現重症的比例沒有增加，一般認為和BA.1和BA.2相近，甚至有研究認為更輕微，不用過度擔憂，但要注意傳播力強且可能重複感染。

至於二度感染的定義。羅一鈞說，經專家學者會議討論，傾向使用「重複感染」字眼，在1到3個月內，符合「症狀惡化，且抗原快篩陽性或PCR陽性且Ct值27以下」這兩個條件，專家們認為就符合重複感染定義，不需要等基因定序，從寬認定。

羅一鈞表示，後續若有需要，可由醫療院所送檢體後續定序，釐清是否有感染新的變異株；重複感染定義還需規劃相關配套，像通報系統、申報碼、投藥流程等，整個完成會盡快跟大家正式公佈。（編輯：陳清芳）1110621