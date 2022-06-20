指揮中心：解隔快篩結果不影響後7天 可外出復工

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衛福部長陳時中解隔首日快篩仍陽性，未出席疫情記者會；指揮中心說，快篩結果不影響後續7天，民眾還是可以外出或是工作。圖為民眾戴口罩在台北市信義商圈逛街。中央社記者吳家昇攝 111年6月20日

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北20日電）今天是衛福部長陳時中解隔首日，因快篩陽且輕微咳嗽，仍未出席疫情記者會。指揮中心說，陳時中高規格應對，但快篩結果不影響後續7天，企業不須以特例拿來通案使用。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會表示，新增3萬5596例本土個案，確診個案新增中重症295例（中症184例、重症111例），其中144例死亡；另新增36例境外移入病例。

羅一鈞表示，相較於昨天5萬561例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，下降約30%，但單日降幅高是否代表疫情收斂到一定程度，因有干擾因子假日效應在，要搭配明天公布的確診數字一併看會比較準確。

至於身兼中央流行疫情中心指揮官的衛生福利部長陳時中12日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），依規定進行7+7，即7天居家隔離後＋7天自主健康管理，今天起可解隔出關。

羅一鈞對於今天記者會仍由他主持表示，陳時中因為自行快篩陽性、兩條線，加上輕微咳嗽，考慮記者會現場人較多，且可能會有記者近距離採訪，因此仍採取居家辦公與視訊開會，避免出入公共場合，影響他人。

羅一鈞說，陳時中經過7天仍有輕微咳嗽，以平均值而言不算康復得特別快或慢，只是仍要持續觀察後續狀況，視快篩結果決定何時出關。

媒體追問，若有企業以陳時中為例要求員工快篩陰才能復工。羅一鈞強調，陳時中是以比較高規格應對，企業不需要以特例拿來通案使用，快篩結果並不影響後續7天，還是可以外出、工作，因為認為不具有傳染力，如果有人額外自我要求，不違反規定下都可接受。（編輯：管中維）1110620