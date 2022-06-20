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兒童輝瑞疫苗50.4萬劑抵台 趕上第2劑開打

2022/6/20 14:23（6/20 14:45 更新）
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今年第3批採購輝瑞BNT兒童劑型疫苗50.4萬劑20日上午抵台，效期至今年9月30日。圖為施打後的BNT疫苗空瓶。（中央社檔案照片）
今年第3批採購輝瑞BNT兒童劑型疫苗50.4萬劑20日上午抵台，效期至今年9月30日。圖為施打後的BNT疫苗空瓶。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北20日電）兒童輝瑞疫苗第2劑預計6月22日起開打，中央流行疫情指揮中心今天下午公布，今年第3批採購輝瑞兒童劑型疫苗50.4萬劑已於上午抵台，這批效期至今年9月30日。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍在高原期，為降低兒童重症及死亡風險，兒童COVID-19疫苗接種間隔將從現行12週縮短為4週，最快6月下旬開放施打，兒童輝瑞疫苗6月22日起開打，確切日期地方政府自行公布，指揮中心日前承諾，尚未到貨的兒童輝瑞疫苗開打前一定抵台。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在疫情記者會中表示，今年第3批採購輝瑞兒童劑型疫苗50.4萬劑，上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供給5至11歲兒童接種基礎劑使用。

羅一鈞說，這批效期至9月30日，目前共有161.28萬劑到貨，分別為首批5月16日77.76萬劑、第2批5月30日33.12萬劑及這批50.4萬劑。

羅一鈞指出，中央已於4月28日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應合約，並與美國輝瑞（Pfizer）公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充合約。

據合約內容，預定供應220萬劑兒童劑型及180萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗，以因應變異病毒株威脅。（編輯：管中維）1110620

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