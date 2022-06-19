指揮中心：幼兒莫德納疫苗 7月初進口45萬劑

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（中央社記者陳俊華台北19日電）指揮中心今天說，已簽訂2000萬劑莫德納疫苗採購合約，預計7月初先進口約45萬劑，可供應90萬名6個月至5歲幼童；行政院長蘇貞昌說，疫苗接種建議通過後，應向嬰幼兒父母說明相關資訊。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午9時召開擴大防疫會議，針對國內外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展情形及評估、成人與兒童疫苗施打情況及兒童疫苗採購情形、快篩試劑盤整情形、入境居家檢疫狀況報告等議題進行討論。

指揮中心在會中表示，全球疫情持平上下波動，Omicron亞型BA.4、BA5及BA.2.12.1病例持續增加，部分國家疫情回升與變異株傳播有關；國內近一週新增病例數呈略降趨勢，仍為廣泛社區流行，境外移入病例發現Omicron BA.4及BA5變異株，將密切監測進入社區情形。今年累積本土病例共316萬2445例，其中輕症或無症狀者占99.61%。

指揮中心指出，食藥署17日專家會議已核准莫德納疫苗用於6個月至5歲幼童接種，需接種2劑，指揮中心預訂月底前召開ACIP會議，討論滿6個月至5歲幼童COVID-19疫苗接種建議，並已簽訂莫德納疫苗2000萬劑採購合約，預計7月初先進口約45萬劑莫德納疫苗，約可供應90萬名幼童。

指揮中心說，後續依ACIP會議專家建議及將依疫苗仿單適應症變更及供應情形，請地方政府規劃包含大型接種站等接種作業，及進行衛生單位人員接種相關教育訓練事宜，以利推動接種作業。有關BNT疫苗幼兒劑型，指揮中心將持續與廠商洽談契約變更及後續疫苗供應事宜。

蘇貞昌表示，國內疫情整體進入高原趨緩趨勢，而輕症或無症狀的病例超過99.6%，政府將秉持「戒慎而不恐懼」的態度，持續整備醫療量能，請民眾安心。

蘇貞昌說，目前各廠牌疫苗量能都屬充足，而5歲以上的各年齡層都已依不同疫苗廠牌進行施打作業，指揮中心已累積相當程度的經驗，對於未來可能在各年齡層及各劑次擴增施打對象的情形，請指揮中心也要做好準備、預先妥適配置施打站。

蘇貞昌指出，尤其未來如通過6個月至5歲幼童COVID-19疫苗接種建議，請指揮中心特別向嬰幼兒父母說明相關資訊，使嬰幼兒父母能在充分資訊下，做出決定及準備。

另外，指揮中心說，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為91.15%，第2劑為82.6%，第3劑為69.44%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.35%，累積施打已超過5674萬人次；截至17日止，6到11歲莫德納第1劑疫苗已接種約28.4萬人次，莫德納第2劑疫苗已接種約0.9萬人次。

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指揮中心表示，5到11歲輝瑞第1劑疫苗已接種約77.5萬人次，輝瑞第2劑疫苗將由地方政府依接種間隔，從22日起逐續安排指定合約醫療院所接種，後續視疫苗供應及接種情形，在6月底至7月初校園接種；12到17歲青少年第3劑截至17日施打約56.7萬人次，接種率達47.5%，各縣市將持續進行追加劑接種至6月底。

指揮中心說，75歲以上長者第1劑為80.1%，第2劑為75.0%，第3劑為63.9%；65至74歲長者第1劑為89.5%，第2劑為86.4%，第3劑為77.7%；其中，65歲以上追加劑符合接種間隔已達95.8%。（編輯：楊蘭軒）1110619