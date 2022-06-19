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6/19本土5萬561例 增172人死亡、285例中重症

2022/6/19 13:59（6/19 14:48 更新）
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國內19日新增5萬561例COVID-19本土病例。圖為醫護人員進行疫苗接種前置作業。（中央社檔案照片）
國內19日新增5萬561例COVID-19本土病例。圖為醫護人員進行疫苗接種前置作業。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北19日電）中央流行疫情指揮中心宣布，國內今天新增5萬561例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增加中重症285例，其中172人死亡；另外，境外移入個案新增75例。

國內COVID-19疫情延燒，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會表示，新增172例死亡個案，年齡介於3歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，166例具慢性病史，100例未打滿3劑疫苗，68例從未接種疫苗，97人年齡超過80歲。

根據指揮中心統計，今年1月至6月18日，本土輕症、無症狀個案累計320萬3423例、占99.61%，中症累計7507例、占0.23%，重症累計5118例、占0.16%。（編輯：管中維）1110619

（指揮中心提供）
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