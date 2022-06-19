3歲確診男童哮吼病逝 中南部疫情脫離高原期

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）本土COVID-19新增個案連續3天維持5萬多例，數據較前一天下降5.7%，各地均持續下降或緩降趨勢，中南部正在脫離高原期，本週每日個案降至4萬多例有望；今天增一名3歲男童病逝。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會表示，新增5萬561例本土個案，確診個案新增中重症285例（中症145例、重症140例），其中172例死亡；另新增75例境外移入病例。

新增172例死亡個案，年齡介於3歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，166例具慢性病史，100例未打滿3劑疫苗，68例從未接種疫苗，97人年齡超過80歲。

羅一鈞說，新增一名3歲男童死亡個案，本身有慢性腦部神經系統疾病，6月7日發燒至攝氏40度，至診所快篩陽性確診，6月11日出現咳嗽、嘔吐、活動力降低，家屬送至急診，發現呼吸喘及呼吸雜音，診斷為哮吼合併呼吸窘迫，入住兒科加護病房。

羅一鈞表示，醫療團隊給予氧氣、類固醇、瑞德西韋及免疫球蛋白等藥物，診治過程中，新診斷出糖尿病酮酸中毒，屬於糖尿病重症，因此給予胰島素治療，但14日仍不幸因敗血症休克、急性心肺衰竭，急救無效死亡，死因為哮吼合併心肺衰竭、糖尿病酮酸中毒。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計62例，21例是腦炎、12名肺炎、3名敗血症、7例哮吼、12例MIS-C，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及5例家中死亡，經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有18人死亡，5名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）、1例哮吼及5例家中死亡。

另外，今天的重症個案中，新增一名17歲青少年個案。羅一鈞說明，個案有慢性腦神經系統疾病，長期臥床，沒有接種過任何一劑疫苗，6月9日發燒、咳嗽、呼吸急促，及短暫抽搐，送至急診，檢驗陽性確診，醫師開立藥物返家服用，個案返家發生四肢間歇性發紫，13日再度赴急診。

羅一鈞說，個案送醫檢查發現血氧濃度下降，X光顯示肺炎，因呼吸窘迫插管入住加護病房使用呼吸器，接受瑞德西韋、類固醇等藥物治療，目前仍在加護病房治療。

國內青少年重症累計8例（其中3人死亡），分別為肺炎5例，都有慢性病史、心肌炎、MIS-C及共病各1例。

根據指揮中心統計，今年1月至6月18日，本土輕症、無症狀個案累計320萬3423例、占99.61%，中症累計7507例、占0.23%，重症累計5118例、占0.16%。（編輯：管中維）1110619