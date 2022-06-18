幼兒莫德納估7月中下旬開打 Novavax最快7月到貨

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指揮中心18日宣布，適用6個月至5歲的莫德納幼兒劑型疫苗已獲得EUA，最快7月到貨、7月中下旬開打。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧台北18日電）指揮中心今天宣布，適用6個月至5歲的莫德納幼兒劑型疫苗昨天獲得EUA，下週ACIP將擬定接種計畫，最快7月到貨、7月中下旬開打；台灣預訂200萬劑Novavax疫苗也有望7月陸續到貨。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，兒童中重症個案持續增加，衛生福利部食品藥物管理署昨天晚間召開專家會議，雙雙通過審查6個月至5歲幼兒的莫德納疫苗緊急使用授權（EUA）以及Novavax疫苗的EUA。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天接受媒體聯訪時表示，食藥署昨天通過的莫德納疫苗EUA，是專門用於6個月至5歲孩童的幼兒劑型，包含在原有的採購合約當中，目前正在洽談可供貨劑量及到貨時程。

羅一鈞說，據最新消息，首批莫德納幼兒劑型可望於7月份到貨，因此衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）將提前至下週開會，討論接種條件、擬定幼兒接種計畫，最快7月中下旬開打。

至於輝瑞兒童疫苗是否可能開放未滿5歲幼童接種，羅一鈞指出，目前仍在和廠商洽談當中，相關技術性資料也還沒送到食藥署審查，會請廠商儘快提供。

Novavax疫苗昨天也通過EUA，成為台灣第2款COVID-19蛋白質疫苗，羅一鈞指出，台灣共向COVAX預訂200多萬劑，希望儘速於7月份到貨，但詳細到貨時程等仍有待COVAX確認。

據指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種13萬49劑，累計接種5674萬8727劑。接種人口涵蓋率第1劑91.15%、第2劑82.6%、基礎加強劑接種率0.91%、追加劑接種率 69.24%。（編輯：陳政偉）1110618