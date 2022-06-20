輝瑞嬰幼兒疫苗採購洽談 指揮中心促廠商速交審查

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北20日電）50.4萬劑輝瑞兒童疫苗今天抵台，預定供應220萬劑輝瑞兒童劑型，已有161萬劑到貨。指揮中心表示，輝瑞嬰幼兒疫苗採購正在洽談，將督促廠商迅速交資料審查EUA。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，為降低嬰幼兒重症及死亡風險，輝瑞嬰幼兒疫苗與先前訂購的輝瑞兒童疫苗是不同包裝、劑型，外界特別關注輝瑞嬰幼兒疫苗採購進度。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中說明，輝瑞嬰幼兒疫苗需另外洽談議定合約，同時會繼續督促廠商，儘速將相關資料送至食藥署，以利進行輝瑞嬰幼兒疫苗緊急使用授權（EUA）審查。

除了仍待審查的輝瑞嬰幼兒疫苗，6個月至5歲可施打的莫德納嬰幼兒疫苗已獲得EUA，羅一鈞表示，預定在6月27日或29日進行衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議，預計7月初就會有45萬劑疫苗，可供90萬名嬰幼兒施打，最快7月下旬開打。

另外，羅一鈞提醒，染疫康復後不打疫苗，保護力難持久，據疾管署委託陽明交通大學團隊研究，2020年1月至2021年7月通報確診的236名確診者中和抗體追蹤情形，實驗分4組，分別為輕症沒打疫苗、重症沒打疫苗、輕症有打疫苗、重症有打疫苗。

研究顯示，沒打疫苗組，不論是輕症或重症，都會取得抗體，但抗體濃度大約在400到405天明顯下降，重症抗體較輕症保護效果維持更久，追蹤輕症患者500天以上，發現保護效果僅剩3成。

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羅一鈞建議，確診者解除隔離滿3個月後，仍應接種疫苗，延長抗體保護效果。由於這份研究對象並非感染Omicron，主要是少數的武漢株、歐洲株及最早在英國發現的Alpha個案，不能直接推論至Omicron確診個案，不排除再與相關團隊合作進行Omicron長期抗體研究。

據統計，6月18日至19日COVID-19疫苗接種6萬8278人次，截至目前為止，累計接種5683萬2106人次，疫苗接種人口涵蓋率第1劑91.17%、第2劑82.69%、基礎加強劑接種率0.91%，追加劑接種率69.34%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約93.44%。（編輯：張雅淨）1110620