莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

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6至11歲莫德納、5至11歲輝瑞兒童第2劑COVID-19疫苗陸續開打，可到校施打，也可赴合約醫療院所接種。圖為家長18日帶孩子前往西門國小接種疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社網站21日電）6至11歲莫德納、5至11歲輝瑞兒童第2劑COVID-19疫苗陸續開打，可到校施打，也可赴合約醫療院所接種。兒童第1、2劑須間隔多久？莫德納、輝瑞兒童疫苗副作用差別為何？染疫過須隔多久再接種？中央社整理相關注意事項供參考。

兒童疫苗要去哪打？

可採「校園集中接種」及「合約醫療院所接種」，地方政府請學校先行調查在學學童校園集中接種意願，提供「莫德納 COVID-19疫苗6-17歲接種須知及評估暨意願書」或「Pfizer- BioNTech COVID-19疫苗5-17歲接種須知及評估暨意願書」給家長，家長詳細閱讀及填寫與勾選各項欄位資訊並簽名後，由學校回收並彙整統計意願人數，再由各縣市依實際情形陸續安排施打。

滿5歲但未上小學孩童去哪打？

由家長陪同兒童至指定之合約醫療院所，依疫苗適用年齡接種。若就讀國小附設幼稚園，部分教育單位及衛生局也可能視情況協調併同國小意願調查，安排校園集中接種。

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑須間隔多久？

兩劑兒童疫苗間隔原為12週，考量國內疫情並參酌各國疫苗接種政策，指揮中心調整為4至8週以上。若學童第1劑於11歲接種，第2劑時滿12歲，指揮中心表示，滿12歲學童要以成人劑型接種0.3ml，因應疫情如有意願可於間隔4至8週接種第2劑。

基礎2劑可打不同品牌嗎？

應以同廠牌為主。目前還沒有兒童疫苗混打的安全性及有效性數據，除非第1劑出現嚴重不良反應，不然暫不開放混打。

兒童疫苗劑量？

莫德納兒童疫苗：滿6歲至11歲兒童接種基礎劑，每劑為0.25 ml（50微克） 。

輝瑞兒童疫苗：滿5歲至11歲兒童接種基礎劑為橘色瓶蓋包裝，每劑為0.2 ml （10微克）。

可能有什麼副作用？

兒童在接種疫苗後可能會出現輕微副作用，通常會在48小時內消退。兒童接種後最常見的不良事件為注射部位疼痛（80-90%）、頭痛（30-50%）和疲勞（30-60%）。嚴重副作用如嚴重過敏反應或心肌炎/心包膜炎則非常罕見。

6至11歲兒童莫德納不良事件發生率與18至25歲族群相似，對照兩個年齡組，莫德納疫苗最常見的不良事件是注射部位疼痛、疲勞和頭痛，發燒在兒童中比年輕人更常見。

根據美國資料，與16至25歲的族群相比，5至11歲兒童接種輝瑞疫苗不良事件較輕微，最常見的不良事件為注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌肉疼痛、寒顫和發燒，注射部位發紅和腫脹在兒童比年輕人更常見。

副作用會比第1劑嚴重嗎？

臨床試驗顯示，第2劑的副作用發生比率高於第1劑。部分上市後觀察性研究分析顯示，40歲以下男性接種莫德納疫苗第2劑後，相較其他mRNA 疫苗可能有較高心肌炎 / 心包膜炎風險，不過針對莫德納疫苗和輝瑞BNT疫苗接種後心肌炎風險比較分析，尚未得到完全一致的結果。

輝瑞、莫德納兒童疫苗有何差別？

中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉表示，含50微克mRNA的莫德納疫苗效力一定比含10微克mRNA的輝瑞疫苗高，但高劑量、高效益的疫苗自然伴隨高副作用風險，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病），所有選擇都要有一些妥協，調整一下心理狀態，才是上策。

兒童染疫後是否仍應接種疫苗？

孩童染疫並痊癒後，仍應依時程接種COVID-19疫苗。然而，感染COVID-19後短期內再次感染風險可能會降低，確診者建議自發病日或確診日（無症狀感染者）起至少間隔3個月後，再接種COVID-19疫苗。

接種後身體不適能請假嗎？

可申請疫苗假，不會列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日），必要時可以延長。

家長如有親自照顧孩童的需求，其中一人可以申請防疫照顧假，雇主應准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，也不能以此扣發全勤獎金或解雇。（編輯：李念庭）1110621