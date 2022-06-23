第2劑輝瑞兒童疫苗校園接種 北市意願約6成

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）台北市今天啟動第2劑輝瑞兒童疫苗校園接種，市府統計，接種意願約為施打第1劑者的6成，原因可能是年齡已滿12歲，不符接種資格，或是想間隔久一點再打。

大安區銘傳國小今天率台北市之先，開打第2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞兒童疫苗，由宏恩醫院進駐開設接種站，預計替100多名學生接種。

台北市副市長蔡炳坤下午前往視察接種狀況，學生依序進場報到、看診、接種，相比第1劑時普遍有家長陪同，多數學生這次都是自己前來，有人一派輕鬆打完疫苗，或與同學嘻笑輪流接種，也有少許人緊皺眉頭，甚至放聲大哭。

蔡炳坤接受媒體聯訪表示，台北市5到11歲兒童第1劑疫苗覆蓋率已達63.7%，而校園接種第2劑的意願大概是第1劑的60%左右，原因除了年齡滿12歲就不符合兒童疫苗接種資格外，還有部分家長希望接種間隔比4週長一點，可能會等到暑假再接種。

蔡炳坤說，台北市一定會滿足所有家長需要，除了國小校園接種將在7月2日結束外，6月28日到7月2日還會在12行政區各開設1處接種站，提供私立及獨立幼兒園兒童接種，而疫苗預約平台及醫院兒童接種門診也會持續開設，讓學生安心放暑假。

蔡炳坤進一步表示，考量部分學生還沒施打疫苗，已經有在考慮8月時再規劃一次，12行政區各設1處接種站，相關計畫確認後就會對外宣布。

對於暑假前疫苗覆蓋率預計可以達到多少比率，蔡炳坤指出，第1劑疫苗仍在持續施打，打到70%應該沒問題，第2劑的話看起來可以達到第1劑的60%，甚至有機會達到70%。

銘傳國小志工團總召陳怡潔表示，對家長來說，由於快要放暑假了，對疫情有擔心，所以會讓小朋友趕快施打疫苗，但也有家長對於間隔滿4週就打有疑慮，希望再等一下下，像她就想讓小朋友7月後再打第2劑疫苗，還好現在施打管道很多，家長可以依據自己需求做決定。

教育局副局長陳素慧提醒，雖然兒童接種疫苗後產生不良反應的通報比青少年少非常多，但還是提醒學生、家長跟老師，打完疫苗後要多喝水、減少劇烈運動，盡量安排較靜態課程與活動。（編輯：方沛清）1110623