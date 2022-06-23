第3劑涵蓋率將逾7成 長者500元接種獎勵至6月底

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圖為民眾在台北車站施打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤、張茗喧台北23日電）COVID-19疫苗第3劑涵蓋率將突破7成，其中青少年第3劑施打數量近期增加最多，指揮中心提醒符合第3劑接種資格對象盡快施打，新台幣500元長者接種獎勵至6月底。

據中央流行疫情指揮中心統計，昨天共接種14萬1711劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，其中，第2次追加劑超過11萬劑，累計接種5719萬2072劑，接種人口涵蓋率第1劑91.21%、第2劑82.83%、追加劑也就是俗稱「第3劑」接種率69.68%，若以符合第3劑接種間隔人數統計約93.77%。

指揮中心發言人莊人祥說，追加劑接種率預計最近會突破70%以上，最近青少年追加劑衝得最快，若要提升至75%以上，還是要靠民眾踴躍接種，呼籲接種間隔期滿、符合第3劑接種資格對象盡快施打；鼓勵65歲以上長者踴躍前往接種，提供長者500元（含）以下衛教品措施至6月底。

現階段僅剩8%民眾未施打第1劑疫苗，莊人祥表示，尚未接種對象為哪一類族群仍待統計，是否為高危險族群，需要是年齡分析，雖然未施打疫苗的年輕族群重症、死亡風險不太高，但幼兒感染可能出現孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）或腦炎，需要家長衡量利弊得失。

針對6個月大到5歲的莫德納幼兒劑型疫苗採購規劃，莊人祥說，莫德納幼兒劑型已包含在今年度2000萬劑莫德納疫苗合約，並非額外計算數量，預計近期將到貨45萬劑，可供90萬名孩童施打，7月中旬前開打是目標，「會愈提早愈好。」

接種疫苗是預防重症、死亡重要關鍵，但人人擔心出現不良反應，近期有民眾反映救濟難申請，莊人祥說，申請救濟，可能會因為個案病程比較長，在根據規定填寫表格、地方政府調閱病歷後，後續審議才會比較快。

莊人祥說，判斷依據是比照世界衛生組織（WHO）預防接種不良事件準則，針對無法確定的部分，都會盡量衡酌，讓民眾可以獲得一般補助。為了加速審議，積極擴充預防接種委辦單位人力，協助病歷調閱工作。（編輯：卞金峰）1110623