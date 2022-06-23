更多編輯台推薦新聞：
影片／發現原始人化石「露西」 古生物學家柯本斯辭世
國際

影片／發現原始人化石「露西」 古生物學家柯本斯辭世

生死交關差點失去她 泰國戀侶挑戰法律爭同婚
國際

生死交關差點失去她 泰國戀侶挑戰法律爭同婚

家用快篩判讀 感染科醫師建議15分鐘為標準
生活

家用快篩判讀 感染科醫師建議15分鐘為標準

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
首頁 / 生活

台灣何時開放邊境？陳建仁：7、8月可考慮

2022/6/23 13:27（6/23 13:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前副總統陳建仁說，台灣疫情正在下降，也許7、8月可以考慮開放邊境。圖為桃園國際機場入境旅客。（中央社檔案照片）
前副總統陳建仁說，台灣疫情正在下降，也許7、8月可以考慮開放邊境。圖為桃園國際機場入境旅客。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北23日電）台灣本土COVID-19疫情已過高峰，前副總統陳建仁今天說，許多國家都是在疫情高峰後一個月至一個半月開始邊境解封，台灣疫情正在下降，也許7、8月可以考慮開放。

陳建仁今天上震傳媒「新聞不芹菜」直播節目，接受主持人黃光芹專訪，談論關於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及選情等議題。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例截至昨天為止，近一週新增36萬6628例，較前一週下降19%，全國仍為廣泛社區流行，但已過高峰，疫情逐漸下降，中重症病例數也下降。

隨著本土疫情高峰已過，外界關注台灣何時能夠邊境解封，陳建仁今天在專訪時表示，大部分國家在考慮邊境解封時都必須視疫情狀況，通常是疫情高峰過後一個月到一個半月開始各種解封工作。

陳建仁說，疫情在高峰時，醫療量能會被病人占據，這時如果開放邊境解封就會有外國旅客進來，可能導致另一個高峰、病人很難得到好的醫療照顧。

陳建仁認為，台灣疫情正在下降階段，台灣邊境可能在7、8月可以考慮開放，那時全民第3劑接種涵蓋率也可能到達7成5，但仍呼籲18歲以下民眾以及老人家都應迅速接種疫苗。（編輯：陳政偉）1110623

延伸閱讀
重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看首批入境3+4隔離期滿 2.5萬旅客上限暫不調整衛福部：本土疫情已過高峰 中重症病例數下降羅一鈞：症狀惡化且篩檢陽Ct27以下 將符合重複感染定義Omicron高比例無症狀 陳建仁：勿誇大推測疫情、造成恐慌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北部確診數降低 專責病房開設率下修至15%