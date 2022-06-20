更多編輯台推薦新聞：
唐獎漢學獎首見女性得主 藝術史專家羅森為無聲之物發聲獲殊榮
生活

唐獎漢學獎首見女性得主 藝術史專家羅森為無聲之物發聲獲殊榮

澤倫斯基父親節PO照片道盡戰火下悲歡離合 誓言捍衛最珍貴的寶貝
國際

澤倫斯基父親節PO照片道盡戰火下悲歡離合 誓言捍衛最珍貴的寶貝

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展7/300

首批入境3+4隔離期滿 2.5萬旅客上限暫不調整

2022/6/20 17:38（6/20 18:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
指揮中心20日表示，近期邊境持續攔截Omicron亞變異株，暫不調整2.5萬人入境上限。圖為台北松山機場工作人員穿著防護裝備，引導入境旅客。（中央社檔案照片）
指揮中心20日表示，近期邊境持續攔截Omicron亞變異株，暫不調整2.5萬人入境上限。圖為台北松山機場工作人員穿著防護裝備，引導入境旅客。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北20日電）入境檢疫「3+4」天新制15日上路，指揮中心說，首批隔離期滿4天自主防疫旅客，無人遭檢舉徹夜未歸；近期邊境持續攔截Omicron亞變異株，暫不調整2.5萬人入境上限。

隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫率與國際趨於一致，邊境將漸進式開放，多數專家也認同現在正是台灣放寬檢疫好時機，入境居家檢疫天數放寬3+4天，入境人數採總量管制，初期以每週2.5萬人次為原則。

考量自主防疫期間仍可能具傳染風險，當必要外出事由已完成後應儘速返回防疫旅宿；倘自主防疫者發生外出未歸情事時，由防疫旅宿業者協助於住客外出次日上午通報地方政府，以利地方政府後續查處。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午疫情記者會中表示，暫無接獲首批4天自主防疫旅客徹夜未歸情形。

羅一鈞說，由於3+4天新制才剛上路，旅客遵守防疫規定情形仍待觀察，在面對國際Omicron變異株BA.4、BA.5威脅，本週暫無調整2.5萬名入境人數總量管制上限規劃，但已要求相關單位持續盤點航空訂位、防疫旅館和計程車量能，以利因應後續開放名額準備。

BA.4、BA.5疫情走向備受關注，近日有專家推估，大約2至4週BA.4、BA.5變異株將大舉入侵，羅一鈞說，相關防疫持續嚴陣以待，但綜觀國際BA.4、BA.5疫情，並無出現像去年底Omicron取代最找在印度發現的Delta變異株時，新變異株個案爆炸性增加。

羅一鈞認為，若BA.4、BA.5變異株要取代國內主流的BA.2株，先決條件是社區中BA.2株流行趨緩應下降，甚至偏低，BA.4、BA.5株才有取代空間，應該不會是2至4週內發生，目前不認為會如此迅速。

據日本一份近期研究發現，BA.4、BA.5變異株更具致病率、更有殺傷力，羅一鈞說，該研究是分析動物模型，雖然有發現比較容易攻擊下呼吸道，包括肺部的發炎反應，但還要對照其他各國研究，會請教國內專家意見，日本研究只是作為參考。（編輯：方沛清）1110620

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
延伸閱讀
Omicron變異株BA.4、BA.5增17例 來自美國占大宗國內跟團旅遊疫苗3劑令放寬 持48小時內快篩陰性證明即可6/20本土3萬5596例 增144人死亡、295例中重症入境檢疫3+4新制運作順利 蘇貞昌：持續觀察變異株入境檢疫3+4新制 後4天返家須地方政府同意入境檢疫3+4新制15日上路 7大QA一次看
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀