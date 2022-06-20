Omicron變異株BA.4、BA.5增17例 美國為來源大宗

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北20日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，據最新境外移入個案定序結果，新增17例Omicron新亞型變種病毒，分別為BA.4株3例、BA.5株14例，皆邊境攔截個案，美國為來源大宗。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中表示，國內新增17例邊境攔截Omicron亞型變異株BA.4及BA.5境外移入確定病例，檢出3株Omicron BA.4及14株Omicron BA.5，個案分別為10例男性、7例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。

個案入境日介於今年6月5日至12日，其中檢出Omicron BA.4個案均自美國移入（3例）；檢出Omicron BA.5個案分別自美國（4例）、德國、法國及泰國（各2例）、土耳其、西班牙、馬來西亞及瑞士（各1例）移入。

羅一鈞說明，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第5波疫情。

世界衛生組織（WHO）於今年6月8日資料指出，目前已超過40個國家分別檢出BA.4 及BA.5，且全球發現該二株變異株感染國家及病例數均持續增加。此外，近期BA.5病毒株已造成歐洲地區葡萄牙疫情快速回升，且英國、法國及以色列近期疫情回溫亦評估與BA.4 及BA.5傳播有關

羅一鈞進一步表示，鄰近國家中紐西蘭、澳洲、新加坡、韓國、日本及印尼均有社區感染病例，香港近日發現有BA.4或BA.5境外移入個案，部分曾具社區活動史，可能造成社區傳播風險。

依現有研究顯示BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。指揮中心再次呼籲，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，請民眾應儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。（編輯：方沛清）1110620