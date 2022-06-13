無敵星星效果隨時間衰退 指揮中心籲打疫苗持續群體免疫

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北13日電）台灣首度在境外移入個案定序檢出Omicron新變種BA.4及BA.5。指揮中心今天表示，目前流行態勢還是BA.2，但仍需嚴密監測並提高各劑疫苗接種率，持續群體免疫效果。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍處高原期，如今英國、美國相繼出現Omicron BA.4和BA.5等新亞型變種病毒的疫情。中央流行疫情指揮中心今天下午在疫情記者會中公布，台灣邊境首見Omicron新變種，包含1例BA.4、4例BA.5，分別為1女4男。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，初步研究看來，BA.4和BA.5大概增加了20%到30%的傳播力，BA.5又比BA.4略高一些，不過傳播力都不是像之前Delta變異株（最早在印度發現）換成Omicron時，以倍數方式增加。

羅一鈞指出，從南非在今年1、2月間發現BA.4和BA.5，卻直到4、5月才成為當地主流，看來有傳播趨勢，但速度和規模有待觀察。

媒體詢問，國外數據發現Omicron才出現近半年，再次感染的可能性是Delta的3到5倍，所以感染Omicron恐怕沒有「無敵星星」？羅一鈞表示，重複感染的可能性主要還是看變異株是否有轉換，若變異株亞型明顯轉換，甚至像是從Delta換成Omicron這樣巨大轉變，重複感染機率就會大增。

羅一鈞指出，國內疫情在1至3月，BA.1以北部為主、BA.2以南部為主，到最近4月和5月的本土疫情看來，一開始還有些BA.1在新北，後續都變成BA.2或BA.3為主要流行態勢。

羅一鈞說，染疫後的「無敵星星」3個月效期也是經專家學者討論，並回顧相關文獻後所預估，但並非百分百，不否認重複感染的可能性存在，只是這並不是多數人會產生的狀況。

媒體追問，現在的群體免疫力是否對BA.4和BA.5無效？羅一鈞表示，目前還是BA.2的流行態勢，群體免疫針對BA.1和BA.2的保護效果，至少3到4個月才有機會出現下一波疫情，甚至可能更久。

他強調，染疫或是打疫苗的保護力都可能隨時間衰退，加上BA.4和BA.5均具有傳染力較高且免疫逃脫等特性，仍需嚴密監測流行趨勢、提高各劑疫苗接種，加強群體免疫效果持續。（編輯：張雅淨）1110613