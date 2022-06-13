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疫苗施打11/93

北市兒童疫苗接種站 內湖、西門國小等4地6月18日、25日施打

2022/6/13 16:21（6/13 16:56 更新）
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台北市內湖、西門、景美及文化國小6月18日及25日開設接種站，提供莫德納及輝瑞兒童疫苗接種。圖為5月28日幼童在家長陪同下，在松山區健康國小由醫護人員進行疫苗接種。（中央社檔案照片）
台北市內湖、西門、景美及文化國小6月18日及25日開設接種站，提供莫德納及輝瑞兒童疫苗接種。圖為5月28日幼童在家長陪同下，在松山區健康國小由醫護人員進行疫苗接種。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北13日電）提升兒童COVID-19疫苗打氣，台北市教育局今天表示，擇定內湖、西門、景美及文化國小在18日及25日開設接種站，提供莫德納及輝瑞兒童疫苗，請有意願的家長填寫調查表登記施打。

台北市教育局主任秘書諶亦聰今天下午透過視訊記者會表示，兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗校園接種已經告一段落，截至6月9日，國小5到12歲學童有7萬9607人至少接種1劑疫苗，覆蓋率達58.3%。

諶亦聰指出，考量部分家長在觀察、考慮後，近期才決定要讓兒童接種，已規劃18日及25日兩天，在內湖、西門、景美及文化國小各設一個接種站，提供5到11歲輝瑞兒童疫苗第1劑及6到11歲莫德納疫苗第1、2劑。

諶亦聰說明，只要是就讀台北市國小及幼兒園的學生，都可以參加這次集中接種，上午已將調查表發給各校，家長如果有意願，都可以向學校登記造冊。

至於第2劑疫苗的校園接種，諶亦聰表示，輝瑞兒童疫苗將在6月27日到7月1日共5天的時間安排，確切時間由學校媒合醫療院所後通知家長。

諶亦聰說，如果來不及在這些期程內達到接種間隔時間，或需要多一點時間考慮都沒關係，會一直有不同管道讓家長選擇，包含疫苗預約平台及醫院門診。

台北市衛生局補充，疫苗預約平台第16期明天上午9時開放，預計可提供6910個5到11歲輝瑞兒童疫苗名額，預約在下週接種；醫院門診可提供2.3萬個莫德納及輝瑞兒童疫苗名額，讓家長自由選擇兒童接種疫苗的時間與方式。（編輯：李亨山）1110613

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