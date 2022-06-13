兒童疫苗第2劑縮短間隔 110萬劑輝瑞開打前到貨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

圖為2日家長陪著孩子到高雄展覽館兒童COVID-19疫苗大型接種站打疫苗。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北13日電）兒童COVID-19疫苗接種間隔將從現行12週縮短為4週，最快6月下旬開始施打第2劑，指揮中心今天表示，輝瑞兒童疫苗還有110萬劑將於近日到貨，家長別擔心沒疫苗可打。

為降低兒童感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症及死亡風險，台灣從5月2日起提供6至11歲兒童接種半劑量莫德納疫苗，5月25日起5至11歲開始供應輝瑞疫苗，傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議日前決議2劑兒童疫苗間從12週縮短為4週，除非第1劑有嚴重不良反應，不然暫不開放混打。

由於政策實施前需作業時間，莫德納疫苗仍須等到6月下旬施打。指揮中心疫情監測組組長周志浩說，不論是莫德納或輝瑞疫苗，在兒童第2劑開打時程前，一定會將足夠疫苗準備好，想打的都能打。

據指揮中心統計，今年採購的輝瑞兒童劑型疫苗目前到貨約110.88萬劑，近期提供接種後約剩33萬劑，近期陸續會有約110萬劑輝瑞兒童疫苗到貨，提供兒童第2劑接種，待運送航班安排妥當後，就會儘速向外界報告。

染疫康復兒童接種疫苗等待期能否跟進縮短，指揮中心發言人莊人祥說，確診康復者體內有因感染產生的自然保護力，太早接種疫苗反而不利疫苗作用，確診後間隔3個月接種的等待期，與2劑疫苗接種間隔期概念不同。

境外移入病例首見Omicron的新種變異BA.4、BA.5，邊境攔截5例，雖然指揮中心研判對社區影響較小，但防範突破性感染，第4劑疫苗接種何時從高風險對象擴及全民，指揮中心副指揮官陳宗彥說，會持續掌握疫情變化，專家小組也會收集相關研究，以利隨時調整政策。

另外，莫德納公司近日宣布成功研發新款疫苗，可有效對抗原始及Omicron病毒，若通過6月底審查，有望在今年夏季上市，台灣採購進度受矚目。對此，陳宗彥表示，已邀請專家提出簡報，次世代疫苗尚未提出審查，後續將依緊急授權審查結果，決定是否引進台灣。

據統計，6月11、12日COVID-19疫苗接種4萬3529人次，累計接種5627萬3409人次，自去年以來，疫苗接種人口涵蓋率第1劑90.94%、第2劑82.32%、基礎加強劑接種率0.93%，追加劑接種率則68.09%，若以符合追加劑接種間隔人數統計，約92.11%。（編輯：陳清芳）1110613