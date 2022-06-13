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疫苗施打10/93

新北兒童疫苗第2劑 採入校或分區集中施打

2022/6/13 16:23（6/13 16:51 更新）
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新北市長侯友宜（左2）、副市長劉和然（左1）等人13日出席COVID-19疫情說明會，劉和然表示，新北市COVID-19兒童疫苗第2劑接種時程已啟動規劃，除大型學校可能入校施打外，其他學校目前規劃採分區集中施打方式辦理。中央社記者王鴻國攝 111年6月13日
新北市長侯友宜（左2）、副市長劉和然（左1）等人13日出席COVID-19疫情說明會，劉和然表示，新北市COVID-19兒童疫苗第2劑接種時程已啟動規劃，除大型學校可能入校施打外，其他學校目前規劃採分區集中施打方式辦理。中央社記者王鴻國攝 111年6月13日
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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市政府副市長劉和然今天表示，暑期將屆，新北市COVID-19兒童疫苗第2劑接種時程已啟動規劃，除大型學校可能入校施打外，其他學校目前規劃採分區集中施打方式辦理。

新北市長侯友宜下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會表示，今天新增確定病例5470人，居家照護執行中5萬773人，居家隔離列管數8805人，疫情緩降中，整體看來，高峰期已過並往下走，後續仍要守好疫情。

媒體詢及兒童疫苗何時開打第2劑疫苗，劉和然表示，中央雖仍未明確公布第1劑施打後和第2劑間隔週數，劑量配發速度和時間表及公告確實施打期程，但教育局已啟動規劃。

他表示，由於部分學校日前才施打完第1劑疫苗，在中央仍未確定間隔週數等3大前提，隨著暑期將屆，除大型學校可能規劃入校施打外，其他大部分的學校規劃採分區集中施打方式辦理。

衛生局表示，新北市5到11歲兒童共23萬5000人。5月25日到6月10日完成第1劑接種者共15萬2000人。分別是莫德納4萬2000人、輝瑞兒童疫苗11萬人。（編輯：方沛清）1110613

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