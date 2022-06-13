6/13本土4萬5081例 增109人死亡、378例中重症【直播】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北13日電）中央流行疫情指揮中心宣布，國內今天新增4萬5081例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增加中重症378例，其中109人死亡；另外，境外移入個案新增29例。（編輯：張雅淨）1110613

疾管署新聞稿詳細說明如下：

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增45,110例COVID-19確定病例，分別為45,081例本土個案及29例境外移入；另確診個案中新增109例死亡。

指揮中心表示，今日新增之45,081例本土病例，為21,513例男性、23,557例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為高雄市（7,184例）、台中市（6,694例）、新北市（5,470例）、桃園市（3,971例）、台南市（3,969例）、彰化縣（3,545例）、台北市（3,099例）、屏東縣（1,924例）、新竹縣（1,160例）、苗栗縣（1,140例）、雲林縣（1,034例）、南投縣（1,021例）、嘉義縣（849例）、新竹市（792例）、宜蘭縣（723例）、花蓮縣（674例）、基隆市（535例）、嘉義市（518例）、台東縣（471例）、澎湖縣（199例）、金門縣（97例）、連江縣（12例）。

指揮中心指出，今日新增109例本土病例死亡個案，為61例男性、48例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、105例具慢性病史、66例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月4日至6月9日，死亡日期介於5月19日至6月10日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增29例境外移入個案中，為20例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南（3例）、土耳其及德國（各2例）移入，另22例感染國家調查中。入境日介於今年6月11日至6月12日。

指揮中心統計，截至目前國內累計12,294,824例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,353,700例排除），其中2,937,363例確診，分別為13,465例境外移入、2,923,844例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計4,280例COVID-19死亡病例，其中4,265例本土，個案居住縣市分布為新北市1,360例、台北市760例、桃園市317例、台中市304例、高雄市289例、台南市198例、彰化縣161例、基隆市136例、屏東縣128例、宜蘭縣95例、雲林縣73例、花蓮縣71例、南投縣70例、新竹縣60例、台東縣56例、嘉義縣55例、苗栗縣51例、嘉義市42例、新竹市27例、金門縣7例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）