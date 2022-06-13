更多編輯台推薦新聞：
一週大事／美中防長雙邊會、英相強生保住政權...
生活

一週大事／美中防長雙邊會、英相強生保住政權...

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國
國際

赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
縣市疫情
新聞專題
縣市疫情1/300

高雄男嬰確診感染源不明 父母、醫院相關者採檢皆陰

2022/6/13 12:03（6/13 12:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄一名6日出生的男嬰確診COVID-19，但父母都未染疫。高雄聖功醫院內科部主任醫師賴炳彰（後左）13日出面接受媒體聯訪表示，相關工作人員快篩、PCR採檢都是陰性，男嬰目前感染源仍不明。（聖功醫院提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月13日
高雄一名6日出生的男嬰確診COVID-19，但父母都未染疫。高雄聖功醫院內科部主任醫師賴炳彰（後左）13日出面接受媒體聯訪表示，相關工作人員快篩、PCR採檢都是陰性，男嬰目前感染源仍不明。（聖功醫院提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄13日電）高雄一名6日出生的男嬰確診COVID-19，但父母都未染疫。協助生產的高雄聖功醫院今天出面說明，相關工作人員快篩、PCR採檢都是陰性，男嬰目前感染源仍不明。

高雄聖功醫院內科部主任醫師賴炳彰今天出面接受媒體聯訪表示，相關工作人員當天已在第一時間快篩並進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR檢測，昨晚檢查結果全數陰性，並已通報衛生局，目前感染源不明。

聖功醫院新聞稿指出，這名產婦於6月4日進行入院前篩檢，結果陰性，6日剖腹產，嬰兒送至嬰兒室，至11日出院轉至其他產後護理機構前，皆未離開。

院方表示，母嬰轉至護理機構時，父母回報新生兒快篩陽性，院方立即刻召回相關人員進行快篩，皆為陰性。12日再召回相關人員加做PCR採檢，昨晚10時多報告結果出爐，全為陰性。

民眾向媒體投訴，自己院產下一名男嬰，但要轉到月子中心時，卻發現孩子染疫，爸媽則都未染疫，懷疑生產醫院發生院內感染，才傳染給小朋友。

高雄市政府衛生局長黃志中昨天在市府防疫記者會上說明，已安排男嬰入住醫學中心加護病房進行後續診治，至於原生產醫院，則已要求所有相關人員採檢，盼盡速釐清感染源。（編輯：黃世雅）1110613

延伸閱讀
中重症累計破萬例 30多歲男打3劑確診7天家中亡MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？整理一次看
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀