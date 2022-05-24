清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看

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（中央社網站24日電）國內本土疫情嚴峻，臨床證實中藥清冠一號可有效治療COVID-19。民眾要如何取得清冠一號？有哪些服用禁忌及副作用？中央社整理常見問題帶你快速了解。

Q：清冠一號有什麼功效？對Omicron有效嗎？

衛福部國家中醫藥研究所和臨床中醫師共同研發中藥複方「清冠一號」有水藥也有藥粉，包含十味藥材，分別是：魚腥草、板藍根、黃芩、桑葉、薄荷、荊芥、防風、全瓜蔞、厚朴與炙甘草。服用後可抗病毒、增加呼吸道防護、袪除痰液等病理產物並維護體能。

臨床醫師指出，清冠一號對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒Omicron仍然有效。

Q：成人與兒童劑量多少、服用天數？

清冠一號成人與兒童皆可服用，並且都須完整服用10天。成人一天吃4包，兒童服用劑量需依體重調整，若以每包10公克計算，10公斤者1/4劑量；20公斤者1/2劑量；30公斤者3/4劑量；40公斤以上正常劑量。

Q：如何取得清冠一號？

確診者或高風險民眾可聯繫責任院所或預約視訊看診，經中醫師評估同意給藥。可委託親友領藥，或由院所送藥至住處。責任院所可上中醫師公會全聯會官網（連結點這裡）查詢。

Q：哪些中醫院所有公費清冠一號？

可利用衛福部國家中醫藥研究所建置的清冠一號動態表（連結點這裡）查詢提供清冠一號的醫療院所及庫存量。

Q：清冠一號有什麼副作用？

清冠一號藥性偏涼，腸胃比較虛弱、敏感者，有可能在服用後出現輕微腹瀉。此時可煮生薑湯飲用，也可用生薑湯配服清冠一號，幫助改善腸胃功能；服藥後可洗個熱水澡，讓身體微微出汗。若腹瀉情況仍未緩解，請諮詢中西醫主治醫師。

Q：買不到清冠一號怎麼辦？

即使清冠一號缺貨，民眾還是可以諮詢中醫師，依據症狀調配適合的處方。常見症狀如咳嗽、流鼻水、頭痛等，可透過荊防敗毒散、銀翹散、桂枝湯、藿香正氣散搭配魚腥草、黃芩、板藍根等藥緩解，並非只有清冠一號才有治療效果。

Q：清冠一號可作為日常飲用的「防疫茶」嗎？

不可以。清冠一號是屬於積極治療處方，而非「保健」茶飲。若需使用防疫茶，可服用「國家中醫藥所防疫茶」，當作「茶飲料」來飲用，藥材配方是屬於可做為食品使用之中藥材，能夠提升身體防護力並有輕度的抗病毒作用。

Q：慢性病、孕婦、嬰幼兒可以吃嗎？

糖尿病、高血壓、甲狀腺疾病等慢性病都可服用清冠一號，不過甲狀腺功能低下者常有體力不足問題，建議加配生薑紅糖湯一起服用；嬰幼兒也可吃，但須依照體重調整劑量；規律洗腎的患者，身體狀況是穩定的，可由中醫師進行處方；染疫中重症患者、孕婦及產婦在哺乳期間都可以服用，也可以照常餵奶給嬰兒。若有特殊病況或用藥疑問，應再諮詢醫師。

Q：女性月經來可以喝嗎？

可以。月經來時身體較虛弱，若服用後有腹瀉情況，可以喝一點生薑紅糖湯；若痛經，可以在小腹加敷一個暖暖包。

Q：可以同時服用西藥或其他中藥嗎？

清冠一號須與西藥間隔一小時服用（可在西藥服用前或後一小時服用清冠一號），兩者都服用並不會造成藥劑過量的危險。若有服用其他中藥，必須由處方醫師針對其身體狀況進行評估。

Q：可以和COVID-19口服藥一起服用嗎？

清冠一號兼具高風險預防及感染治療的作用，而輝瑞（Paxlovid）抗病毒口服藥則是做為早期治療，建議兩者不必同時服用。

Q：打疫苗期間可以服用嗎？

可以。服用方式為：注射疫苗前一晚，睡前服用一包；注射當天早晨（注射前）服用一包；當天晚上（注射後）服用一包；隔天早上，若有症狀再服用一包；若無症狀，不用再吃。清冠一號可以改善注射疫苗的副作用，且不會影響抗體的生成。

Q：採陰、解除隔離後要再服用嗎？

清冠一號能夠減少肺部破壞、降低肺纖維化，採檢陰性、解除隔離後的病患建議持續服用並逐步減藥至停藥，來幫助肺部功能與體能的復原。

Q：不能同時吃哪些東西？

應暫停攝取冰飲、冰品或寒性水果，若想吃一些較為中和性質的水果，可以選擇木瓜、蘋果、葡萄等，其他可再諮詢醫師。也不能喝咖啡、吃「冰糖燉雪梨」等滋潤食材。

Q：買不到清冠一號可以自行抓藥嗎？

清冠一號需由中醫師判斷後處方，民眾不宜自行配藥。

（編輯：徐子苓、林傑立）1110524