快篩陽性確診、接觸者隔離證明 4步驟完成申請

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民眾快篩陽性確診、遭隔離接觸者申請數位證明，可至數位證明平台或用全民健保行動快易通，只要4步驟就能完成申請。（指揮中心提供）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北25日電）指揮中心今天開放快篩陽性確診、遭隔離接觸者申請數位證明，民眾可至數位證明平台或用全民健保行動快易通，只要4步驟就能完成申請，截至中午已有近2萬人申請成功。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，先前許多民眾染疫後為了申請確診、接觸者證明來申請保險，幾乎把醫療院所塞爆、電子系統也大塞車，中央流行疫情指揮中心緊急改用新系統並將相關文件電子化，才化解危機。

因應明天起全台快篩陽性民眾可經醫師診斷確診，指揮中心今天上午8時起，也開放快篩陽性確診及接觸者線上申請數位證明。

指揮中心資訊組副組長龐一鳴今天表示，無論申請哪一種數位證明，都只要4個程序就能完成，第1步是「確認身分」，民眾可到數位證明平台或透過全民健保行動快易通（iOS，Android）的「健康存摺」認證身分。

第2步是「選擇項目」，選擇要申請檢驗結果數位證明，還是接觸者隔離證明；第3步「點選申請」，第4步下載或列印來「取得證明」。

龐一鳴說，快篩陽性診斷確診的證明是一張黃色的卡片，會紀錄快篩陽性結果、醫師資料、身分證資料等；接觸者隔離證明則是白色的卡，至今沒領到紙本、電子單的民眾可以下載使用。

他表示，這2項數位證明今天上午8時開放申請以來，截至中午12時已有1.5萬人取得接觸者隔離證明、5000人取得快篩陽性經診斷確診證明。

龐一鳴指出，根據近期觀察，電子隔離單之所以發不出去，很大一部份原因在於個人資料填寫不正確；指揮中心指揮官陳時中也說，截至昨天，電子隔離單發送成功比率最高的是南區約79.3%，中區、高屏區約50%至60%，台北區成功比例相對低，大多是欄位填寫不完整、沒手機號碼、手機格式有誤，會盡快解決相關問題，盼讓發送順利。（編輯：陳政偉）1110525