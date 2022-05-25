全民快篩陽經診斷確診 6種情況仍可PCR採檢

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快篩陽經診斷確診自26日起全民適用，指揮中心同步調整PCR採檢6大條件。圖為民眾19日在板橋江翠篩檢站做PCR採檢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北25日電）台灣COVID-19疫情已進入大規模流行階段，為保全公衛防疫及PCR採檢量能，快篩陽經診斷確診自明天起全民適用，指揮中心同步調整PCR採檢6大條件，但住院仍須PCR採檢。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天疫情記者會中公布，經諮詢專家修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例定義，民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，不分年齡及族群，經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即可研判為確定病例。

因應明天將上路全民快篩陽經診斷確診新制，中央調整PCR採檢6大條件如下：

1.醫事人員執行抗原快篩時，對於快篩結果判斷有疑慮時。

2.民眾自行進行家用抗原快篩試劑檢測，但醫師及病人對於抗原快篩陽性結果無法達成共識時。

3.經抗原快篩陽性確診者於隔離治療期間有住院需求時。

4.抗原快篩陰性但臨床醫師懷疑為SARS-CoV-2感染症狀時，特別是有COVID-19重症風險因子對象。

5.抗原快篩陽性第一線醫療工作人員，必要時可於24小時內採檢以PCR複驗。

6.因應這段期間的政策交替期，抗原快篩陽性者仍可至社區篩檢站進行PCR檢測。

陳時中表示，因為擔心住院患者進入醫院後，反而被其他感染者傳染，所以維持民眾住院前應該執行PCR採檢規定，以免因為家用快篩偽陽性，造成醫院群聚事件，「這就不符合科學照顧精神」，並重申快篩陽性後必須經過醫師診斷確診，不是直接「視同」確診。（編輯：陳政偉）1110525

（指揮中心提供）

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