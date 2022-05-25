5/25本土8萬9352例 增76死創單日新高

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新北市土城區安和國小25日上午開放接種BNT兒童疫苗，校內規劃動線，讓學童在施打疫苗前排隊填寫表格及領取「紙本疫苗接種卡」（小黃卡）。中央社記者鄭清元攝 111年5月25日

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北25日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增8萬9352例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，新增76人死亡創單日新高、中重症191例，另境外移入37例。（編輯：李明宗）1110525

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增89,389例COVID-19確定病例，分別為89,352例本土個案及37例境外移入(30例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增76例死亡。



指揮中心表示，今日新增之89,352例本土病例，42,711例男性，46,607例女性，34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(21,350例)，桃園市(10,355例)，高雄市(9,792例)，臺中市(9,766例)，臺北市(9,085例)，臺南市(5,904例)，彰化縣(3,520例)，屏東縣(2,933例)，新竹縣(2,570例)，苗栗縣(1,818例)，新竹市(1,799例)，基隆市(1,768例)，宜蘭縣(1,746例)，花蓮縣(1,558例)，雲林縣(1,432例)，南投縣(1,241例)，嘉義縣(1,048例)，臺東縣(711例)，嘉義市(557例)，澎湖縣(224例)，金門縣(143例)，連江縣(32例)，相關疫情調查持續進行中。



指揮中心指出，今日新增76例本土病例死亡個案，為46例男性、30例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、73例具慢性病史、31例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月4日至5月23日，死亡日期介於5月16日至5月23日，詳如新聞稿附件。



指揮中心說明，今日新增37例境外移入個案中，20例男性，16例女性，1例調查中；年齡介於10多歲至60多歲，感染國家均調查中。入境日介於今年5月18日至5月24日。



指揮中心統計，截至目前國內累計10,570,121例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,016,807例排除)，其中1,558,380例確診，分別為12,668例境外移入、1,545,658例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,554例COVID-19死亡病例，其中1,539例本土，個案居住縣市分布為新北市687例、臺北市473例、基隆市77例、臺中市47例、桃園市42例、彰化縣34例、高雄市32例、花蓮縣26例、臺南市22例、屏東縣18例、新竹縣17例、宜蘭縣15例、臺東縣12例、雲林縣11例、嘉義縣7例、苗栗縣及南投縣各6例、嘉義市4例、金門縣2例、新竹市1例；另15例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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