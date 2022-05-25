快篩陽性即確診5/26起全民適用 須經醫師診療確認

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指揮中心宣布COVID-19快篩陽性經醫師確認即視同確診，26日起全民適用。圖為呈現陽性反應的快篩試劑。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北25日電）中央流行疫情指揮中心今天表示，自明天起，修訂COVID-19病例定義，不分年齡、族群民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，經醫事人員確認即為確定病例。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，鑒於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續升溫，且考量全台已進入大規模流行階段，為保全公衛防疫及PCR採檢量能，並利感染後易產生嚴重併發症或死亡高風險族群，儘速給予抗病毒藥物，降低病情惡化風險。

諮詢專家修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，不分年齡及族群，經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即可研判為確定病例，並自5月26日起實施。

莊人祥提醒，民眾預約視訊診療或前往社區篩檢站、醫療院所（含衛生所）請醫師現場評估確認快篩陽性結果時，請配合以下幾點：

一、自行快篩陽性後，於判讀陽性檢測卡匣或檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期。

二、將檢測判讀後檢測卡匣或檢測片及健保卡放在一起拍照。

三、如至診所請醫師確認，應以夾鏈袋或塑膠袋密封包好攜帶至診所。

四、配合於醫師視訊或現場評估時出示判讀陽性之檢測卡匣/檢測片。

五、外出時務必戴口罩，請勿搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送，雙方應全程戴口罩。

莊人祥進一步提醒，屬於住家居家照護對象，以1人1室（單獨房間含衛浴）為原則，同為確診者得多人1室並進行7天隔離。每次浴廁使用後均適當清消，可於無獨立衛浴房間隔離。解隔後進行7天自主健康管理。（編輯：張芷瑄）1110525

（中央社製圖）

（指揮中心提供）

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