陳秀熙：精準使用抗病毒藥物 6月中可達重症減害

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（中央社記者許秩維台北25日電）台大公衛學者陳秀熙今天表示，抗病毒藥物可有效降低中重症和死亡風險，台灣若能精準使用，當抗病毒藥物預防重症效益達90%時，最快可於6月中達重症減害目標。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，針對Omicron重症減害提出科學預測。

陳秀熙指出，台灣要精準使用快篩及口服抗病毒藥物，應先了解各年齡層感染率，目前整體族群感染率5%，其中感染率最高的是社交活動能力高的18至29歲族群（6.45%），65歲以上族群感染率不到3%最低。

由於65歲以上長者重症風險高，可能導致後續死亡風險高，陳秀熙提醒，要保護長者族群才可能達成「重症減害」；至於小於12歲兒童，由於多數未施打疫苗且家戶感染風險提高，因此感染率也有5.84%，應提高警覺。

面對Omicron群體免疫挑戰，陳秀熙認為，要仰賴5大要訣，包含快篩早期偵測中重症、精準有效使用抗病毒藥物、高危險族群追加劑施打、加強高危險兒童疫苗注射、醫療照護及高危險族群加強防疫措施，才能做好重症減害。

陳秀熙建議，老年及未打疫苗者族群應提升快篩篩檢率，篩檢率越高，降低中重症越快；以目前5%感染機率下，未接種疫苗、接種基礎劑、接種追加劑的族群，快篩檢測感染機率分別為83%、77%、72%，因此未施打疫苗者快篩陽性幾乎可等同PCR結果。

陳秀熙提到，65歲以上中重症及死亡率高於年輕族群，而疫苗可有效降低中重症及死亡風險，施打基礎劑比未完整打疫苗者，預防中症、重症、死亡效益分別為65.4%、74.1%、70.3%，施打追加劑比未完整施打疫苗者，預防中症、重症、死亡效益分別為75.1%、84.0%、84.6%。

以台灣5月1日至21日資料推估，陳秀熙表示，如能精準使用抗病毒藥物，當高風險族群預防中症效益達70%時，6月15日中症人數可減至50人，達流行初期標準; 若使用抗病毒藥物效益為50%，則中症人數降至50人的時間會延後至7月中。

陳秀熙指出，如抗病毒藥物預防重症效益達90%，6月中之後的重症人數可控制於10人以下；若預防重症效益僅達70%，約7月後重症人數可控制於10人以下；若效益僅為50%，則無法有效控制重症人數，此模擬結果顯示台灣若能精準使用抗病毒藥物，最快可於6月中達重症減害目標。（編輯：張芷瑄）1110525