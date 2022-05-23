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產後6週內可用抗病毒口服藥 吸菸移出開藥名單

2022/5/23 15:12（5/23 15:33 更新）
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指揮中心23日公布，產後6週內婦女加入輝瑞口服藥適用條件。圖為輝瑞COVID-19口服藥。（Pfizer/Handout via 路透社）
指揮中心23日公布，產後6週內婦女加入輝瑞口服藥適用條件。圖為輝瑞COVID-19口服藥。（Pfizer/Handout via 路透社）
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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北23日電）COVID-19口服抗病毒藥物適用對象調整，指揮中心今天公布，將產後6週內婦女加入輝瑞口服藥適用條件；原列入重症高風險因子「吸菸或已戒菸者」即起自用藥條件移除。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升高，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在今天下午記者會中表示， 5月21日專家會議決議，將產後6週內婦女納入輝瑞（Paxlovid）抗病毒口服藥物適用條件。

羅一鈞說，目前尚無Paxlovid用於孕婦與產後6週內婦女臨床資料，若臨床醫師經評估個別感染孕婦與產後婦女後研判使用效益大於風險，經充分告知且病人同意下可使用。婦女用藥時若有意願持續哺乳，另需綜合評估餵哺母乳益處與對嬰兒可能風險，若決定哺乳應遵循感控措施。

另外，羅一鈞表示，原列入重症高風險因子的「吸菸或已戒菸者」，即日起依專家會議決議自用藥條件移除，「吸菸或已戒菸者」須搭配任一其他風險因子，方符合用藥條件。

指揮中心指揮官陳時中重申，不是所有確診者都需要使用口服抗病毒藥物，未滿65歲口服抗病毒藥物適用條件，Paxlovid需要符合任一重症高風險因子，默沙東的口服藥「莫納皮拉韋」除需要符合任一重症風險因子（不含懷孕），且無法使用其他建議藥物者。

上述所提到的重症高風險因子，包含癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺病、肺結核、慢性肝病、失能、精神疾病及失智症、身體質量指數（BMI）大於30、影響免疫功能疾病，及孕婦與產後6週內婦女（僅適用Paxlovid，不適用莫納皮拉韋）。

陳時中說，據統計，昨天共開立1360人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，其中輝瑞Paxlovid共1053人份、默沙東「莫納皮拉韋」307人份，今年以來累計開立3萬4341人份，包括2萬7242人份Paxlovid及7099人份莫納皮拉韋。（編輯：陳清芳）1110523

（指揮中心提供）
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