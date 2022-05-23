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快篩陽即確診 衛福部：本週會宣布、診所醫師扮要角

2022/5/23 10:20
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（中央社記者郭建伸台北23日電）外界關注快篩陽視同確診措施何時上路。衛福部次長石崇良今天在立法院受訪表示，因為不需要PCR的關係，為了民眾方便性，將朝向基層醫師與診所扮演更重角色，這週一定會宣布，但相關流程要和醫界溝通。

指揮中心指揮官陳時中22日宣布，最快未來一週開放全民適用家用快篩檢測陽性，就可經醫師診斷後確診，只要對象符合口服抗病毒藥物適應症，都可由醫師直接開立藥物。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查菸害防制法部分條文修正草案，石崇良在會前接受媒體訪問。

媒體詢問快篩陽視同確診快何時上路，是否還有行政流程。

石崇良表示，過去民眾確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）需要做PCR，大部分沒辦法在基層醫師與診所判定；未來快篩陽視同確診工作，因為不需要PCR的關係，為了民眾方便性，將朝向基層醫師與診所扮演更重角色。

石崇良強調，這禮拜一定會宣布，但相關流程需和醫界溝通。

此外，新北市政府發言人張愛晶22日質疑總統蔡英文致電給新北市長侯友宜已事隔1年，媒體詢問新北市府與總統和衛福部聯繫狀況。

石崇良表示，侯友宜與陳時中經常電話聯繫，他自己上午也才剛與新北市衛生局長陳潤秋聯繫，但他們沒有總統與首長之間的聯繫訊息。

媒體也詢問，部分醫院的專責醫護比將調升至1比15，但有醫師認為這比例成為醫院的醫護比下限，詢問石崇良看法。

石崇良表示，這不可能，因為醫療機構設置標準是法律明定，上限就是上限，不會變成下限。（編輯：楊蘭軒）1110523

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