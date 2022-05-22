快篩陽比照確診給藥 最快下週開放全民適用

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三軍總醫院在松山機場第二航廈外停車場設置大型社區篩檢站，提供「快篩陽」輕症及無症狀民眾採檢、看診、領藥。民眾22日前往進行PCR採檢。中央社記者吳家昇攝 111年5月22日

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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北22日電）指揮中心指揮官陳時中今天宣布，最快未來一週開放全民適用家用快篩檢測陽性，就可經醫師診斷後確診，只要對象符合口服抗病毒藥物適應症，都可由醫師直接開立藥物。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，明天起原住民族地區及離島地區居民只要家用快篩檢測陽性，就可經醫師診斷後確診，快篩陽性視同確診成為趨勢，中央流行疫情指揮中心擬擴及全民適用。

陳時中下午在疫情記者會中表示，據統計，昨天共開立2830人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗病毒口服藥，其中輝瑞Paxlovid共2420人份、默沙東莫納皮拉韋410人份，今年以來累計開立3萬2981人份，包括2萬6189人份Paxlovid及6792人份莫納皮拉韋。

陳時中說，昨天用藥減少，研判與適逢假日有關，強調不論是重症使用的瑞德西韋以及預防重症的兩款口服抗病毒藥物都非常充足，中央配送地方的瑞德西韋有4萬多劑、莫納皮拉韋2.4萬多人份，Paxlovid則有32萬多人份，未來會依據使用量調配。（編輯：張雅淨）1110522