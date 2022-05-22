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全民將適用快篩陽比照確診 採檢站轉為開藥站

2022/5/22 17:05（5/22 17:31 更新）
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三軍總醫院在松山機場第二航廈外停車場設置大型社區篩檢站，提供「快篩陽」輕症及無症狀民眾採檢、看診、領藥，每天服務目標1800至2000名民眾。圖為醫護人員進行PCR採檢作業。中央社記者吳家昇攝　111年5月22日
三軍總醫院在松山機場第二航廈外停車場設置大型社區篩檢站，提供「快篩陽」輕症及無症狀民眾採檢、看診、領藥，每天服務目標1800至2000名民眾。圖為醫護人員進行PCR採檢作業。中央社記者吳家昇攝　111年5月22日
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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北22日電）指揮中心今天宣布，最快下週開放快篩陽比照確診給藥。指揮官陳時中說，採檢站不會廢除，轉為開藥站，PCR採檢量降低，給藥功能提高。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心下午舉行記者會，陳時中表示，最快未來一週開放全民適用家用快篩檢測陽性，就可經醫師診斷後確診，只要對象符合口服抗病毒藥物適應症，都可由醫師直接開立藥物。

陳時中說，台北市、新北市、基隆市及桃園市原有84處篩檢站，每天採檢量約4萬5000人，新增的9處大型篩檢站，每天採檢量約8100人，採檢最多的是自由廣場，全民適用快篩陽比照確診後，採檢站不會廢除。

陳時中說，採檢站將轉為開藥站，以後PCR篩檢量會減少，給藥功能會提升，民眾快篩陽並經醫師診斷後確診，可由採檢站給藥，確診者不必進醫院，減少感染風險。（編輯：張雅淨）1110522

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