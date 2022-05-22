指揮中心：超額死亡率仍是負數 估7月底疫情進低谷

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指揮中心22日預估本土疫情將於7月底進入低谷，但走向可能是一波再一波。圖為22日傍晚台北市虎林市場採買人潮。中央社記者趙世勳攝 111年5月22日

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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北22日電）COVID-19本土疫情最快本週達高峰，指揮中心今天預估，疫情將於7月底進入低谷，但走向可能是一波再一波；外界關注的超額死亡率，台灣仍呈負數，以各國而言，算是表現較好。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會中表示，各界對未來疫情估計模式非常多，衛福部對5月底及6月初也有進行推估，5月底低推估7萬例，但依目前疫情趨勢已不太可能，每日10萬例左右比較有可能性。

6月初疫情高推估為16萬例，指揮中心指揮官陳時中直言，目前疫情是高原期，至於疫情是否會達到指揮中心推估的高峰，近日正逢假日，每日新增確診數字還要再觀察幾天，「不過高原是真的，會不會有高峰要再看看。」

莊人祥指出，近期外界常有學者、專家預估6月底前疫情曲線將「探底」，據疫情現行走向，相信6月底過後，數目會持續下降，但推估低谷會發生在7月底，同時提醒民眾，未來疫情走向還是可能會起起伏伏。

（指揮中心提供）

莊人祥以美國紐約疫情走向為例，紐約脫離高峰疫情約2至3個月後，目前Omicron再次出現升溫趨勢。以各國疫情流行趨勢分析，都是一波再一波，大流行後應該可以休息1至2個月；國內疫情探底以後走向，將受是否再有新的變異株出現、國內這波疫情染疫人數，以及新世代疫苗問世與否影響。

有媒體詢問，國內這波疫情是否觀察到有超額死亡狀況。陳時中表示，國內疫情還在上升階段，現在就分析超額死亡，數據恐怕不準確，要過一陣子再觀察，數字會比較準確，但目前國內超額死亡率仍是負數，在與各國疫情狀況相比，表現算是比較好。

針對台灣疫情死亡速度快，發病到死亡天數短，外界質疑與開立口服抗病毒藥物速度慢有關，來不及預防輕症個案轉重症。對此，陳時中說，若個案確診當下已是重症，就不符合口服藥物開立標準，「這次死亡時間相對短，我不認為和投藥有關係。」

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充，中重症患者即使不符合口服藥開立標準，但中重症個案到醫院後，在加護病房救治期間，都會直接給予瑞德西韋注射劑治療。（編輯：張雅淨）1110522