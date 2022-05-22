柯文哲PCR陽性確診 Ct值16輕微發燒

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）台北市長柯文哲今天上午自覺喉嚨不適，快篩呈現陽性，緊急赴PCR採檢後返家隔離。市府晚間表示，柯文哲PCR結果呈現陽性，Ct值16，有輕微發燒。

柯文哲今天上午因咳嗽、流鼻水、喉嚨不適，自行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩後呈現陽性，緊急赴聯合醫院仁愛院區PCR採檢。

台北市政府發言人陳智菡今天晚間在媒體群組表示，柯文哲已經收到聯合醫院的確診通知，PCR結果為陽性，Ct值16。

陳智菡說，柯文哲目前症狀更為明顯，有輕微發燒的現象，不過他說家裡有他及妻子陳佩琪兩個醫生，請大家不用擔心。

柯文哲原訂明天上午前往敦南安和公辦都市更新案住商大樓新建工程上梁典禮，確診後改為由副市長彭振聲代理出席；下午的防疫專責天使誓師記者會由副市長黃珊珊代理出席。

若以居家照護7天後可解除隔離計算，柯文哲將在30日凌晨0時解隔，同日恰巧是台北市議會舉行市政總質詢，柯文哲有望親自列席備詢。（編輯：李錫璋）1110522